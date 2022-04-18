Психологи рассказали, женщинам с каким характером грозит одиночество

Психологи перечислили основные признаки, которые способствуют проблемам в личной жизни молодых девушек и сулят им одиночество.
Первые и важные признаки, по мнению экспертов, являются высокая должность и приличная зарплата. Такие факторы указывают на жестких, самоуверенных девушек, что может отпугнуть потенциального партнера.
Уверенные в себе девушки также рискуют остаться одни. Их откровения о богатом сексуальном опыте могут заставить мужчин сомневаться в собственных умениях.
По мнению экспертов, девушки, которые посвящают своей внешности все свое свободное время, также вызывают у мужчин страх. Девушки, которые активно посещают косметологов и стилистов, кажутся недостижимыми для простых мужчин.
Еще один фактор, который отпугивает мужчин, — это требовательность. Женщины часто не осознают, что их придирчивость может стать причиной одиночества. На практике такое отношение к партнеру приведет к расставанию или разводу.
Также отпугивает мужчин чрезмерная активная жизнь их возлюбленной. Психологи считают, что с такой женщиной сложно будет построить крепкую семью, так как мужчина не будет получать должной поддержки, передает Пятый канал.
До этого астрологи назвали три знака зодиака, представительницам которых лучше не попадаться под горячую руку.