Психологи рассказали, женщинам с каким характером грозит одиночество

Психологи перечислили основные признаки, которые способствуют проблемам в личной жизни молодых девушек и сулят им одиночество.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Первые и важные признаки, по мнению экспертов, являются высокая должность и приличная зарплата. Такие факторы указывают на жестких, самоуверенных девушек, что может отпугнуть потенциального партнера.

Уверенные в себе девушки также рискуют остаться одни. Их откровения о богатом сексуальном опыте могут заставить мужчин сомневаться в собственных умениях.

По мнению экспертов, девушки, которые посвящают своей внешности все свое свободное время, также вызывают у мужчин страх. Девушки, которые активно посещают косметологов и стилистов, кажутся недостижимыми для простых мужчин.

Еще один фактор, который отпугивает мужчин, — это требовательность. Женщины часто не осознают, что их придирчивость может стать причиной одиночества. На практике такое отношение к партнеру приведет к расставанию или разводу.

Также отпугивает мужчин чрезмерная активная жизнь их возлюбленной. Психологи считают, что с такой женщиной сложно будет построить крепкую семью, так как мужчина не будет получать должной поддержки, передает Пятый канал.