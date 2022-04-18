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18 апреля

Психиатр назвал симптомы повышенной тревожности поводом для обращения к врачам

Мослента

При каких симптомах повышенной тревожности необходимо обратиться за помощью к специалисту рассказал «Мосленте» врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по реабилитации Координационного совета Общественной палаты РФ Руслан Исаев.

Симптомы повышенной тревожности названы поводом для обращения к врачам
Фото: Andrew Neel / PexelsAndrew Neel / Pexels

«Тревожное состояние так или иначе будет искать себе выход либо в повышенной раздражительности и конфликтности, либо в обострении других заболеваний, напрямую не связанных с нервной системой», — сказал Исаев.

Врач пояснил, что в лечебные учреждения нужно обращаться, когда на фоне повышенной тревожности происходит дезодаптация нормальной работы организма. То есть проявляются симптомы, которые ранее были не свойственны человеку: стойкая бессонница, нарушение аппетита, суицидальные мысли, повышенная конфликтность.

Кроме того, по словам психиатра, повышенная тревожность может приводить к обострениям хронических заболеваний, проблемам со стороны сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Поэтому при ней нужно обратиться к специалисту.

Ранее психолог Светлана Колосова назвала главную причину стресса большинства россиян — неопределенность.

Психология,Руслан Исаев,Светлана Колосова,Общественная палата России,
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