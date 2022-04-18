Симптомы повышенной тревожности названы поводом для обращения к врачам

При каких симптомах повышенной тревожности необходимо обратиться за помощью к специалисту рассказал «Мосленте» врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по реабилитации Координационного совета Общественной палаты РФ Руслан Исаев.
«Тревожное состояние так или иначе будет искать себе выход либо в повышенной раздражительности и конфликтности, либо в обострении других заболеваний, напрямую не связанных с нервной системой», — сказал Исаев.
Врач пояснил, что в лечебные учреждения нужно обращаться, когда на фоне повышенной тревожности происходит дезодаптация нормальной работы организма. То есть проявляются симптомы, которые ранее были не свойственны человеку: стойкая бессонница, нарушение аппетита, суицидальные мысли, повышенная конфликтность.
Кроме того, по словам психиатра, повышенная тревожность может приводить к обострениям хронических заболеваний, проблемам со стороны сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Поэтому при ней нужно обратиться к специалисту.
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