Психолог объяснила, как распознать в соседе психически нездорового

"Только при диагностическом интервью или благодаря батарее тестов можно понять, способен человек на серьезные действия, которые будут стоить другим жизни, или нет, или он просто притворяется. Дело в том, что наша психика — это внутренний элемент, который никому снаружи не виден и никак не проявляется. Не будучи специалистом, вы не сможете точно быть уверенными, что сосед или знакомый совершит серьезный поступок, даже если его поведение или речь отличаются от нормы".