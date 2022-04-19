Как проявляются травмы прошлой жизни

Любые события, произошедшие с нами в прошлой жизни, могут нанести сильную травму, которая выльется в страхи сегодня. Среди таких «грузов прошлого» может быть чувства страха, тоски, ощущение неуверенности и нерешительности.

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Избавиться от боязни может помочь терапия. А вот причиной бессознательного страха может быть травма из прошлой жизни.

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Как понять, что травма идёт из прошлых жизней?

Конечно, не все чувства могут возникнуть из прошлых жизней. Если вы можете самостоятельно назвать причину того, что с вами происходит, значит, это просто неудачный опыт.

Но если эти ощущения весьма сильные и неоправданные, для их возникновения нет объективных для вас причин, то, вероятно, это отголоски прошлых перевоплощений.

Например, человек очень боится воды, но у него никогда не было ситуаций, которые могли бы повлечь за собой это ощущение.

Однако сейчас он испытывает сильный стресс и испытывает панику даже при мысли об обычном и безопасном бассейне, то, скорее всего, это травма из прошлых жизней.

Пример пациента со страхом воды

Это история пациентки, которая сообщила своему терапевту, что очень боится воды. И страх был специфическим: боязнь пресной и холодной воды.

После углублённой беседы терапевт обнаружил, что этот страх не имеет оправдания в её нынешней жизни, и поэтому попросил своих духовных наставников показать ей источник страхов.

Именно тогда женщина смогла представить себя в прошлом, очень старом воплощении, убегающей от врагов. Во время побега она попадает в водопад с очень сильным потоком, из которого она не смогла выбраться. Она ушла из жизни в агонии и отчаянии в холодных водах водопада.

Также женщина призналась, что, находясь в условиях конкуренции, она всегда испытывает неприятное чувство тоски и удушья. А если ситуация была связана с водой, то ей становилось ещё хуже.

Благодаря комплексному подходу специалистов, её старые воспоминания были обработаны с любовью и заботой и интегрированы в психику.

После лечения пациентка значительно улучшила свою жизнь, начала легко принимать ванны и даже с удовольствием нырять в бассейн и море.

Травма – это не простой страх

Вода – это самая распространённая травма из прошлой жизни, проявляющаяся в нынешнем воплощении. Другие страхи, такие как темнота, животные, определённые цвета и социальные ситуации, также могут быть вызваны прошлыми травматическими событиями.

Например, женщина, которую в прошлых жизнях колотил и оскорблял её муж, может перевоплотиться с отвращением к браку.

Крайний страх перед катанием на лодке может быть пережитком травмы, полученной в результате несчастного случая на лодке или погружения в воду с переживанием предсмертного опыта.

Преувеличенный страх перед змеями также может означать травму – естественно, бояться змей, поскольку это потенциальная опасность, но любой, кто испытывает необъяснимое отвращение, возможно, был укушен змеёй в прошлых жизнях.

Страх темноты проистекает из какого-то ужасающего события, произошедшего в тёмное время суток в прошлой жизни.

Одна женщина обнаружила, что истоки её фобии оставаться одной ночью проистекают из аналогичного предыдущего опыта, когда она пережила нападение в тёмное время.

Другая пациентка была поражена, обнаружив тот факт, что она всю свою жизнь избегала поездок на поезде, был вызван тем, что в прошлой жизни она видела, как её сестру раздавило колёсами поезда.

Молодая женщина, которая не могла вынести взгляда на что-либо ярко-красное, переживая заново, увидела свою мать, сильно истекающую кровью, после того как её жестоко ударили в прошлой жизни.

Как преодолеть травмы из прошлой жизни

Есть много травм из прошлых жизней, которые могут сопровождать нас, но их можно преодолеть с помощью терапии, энергетического очищения и осознания вашего внутреннего «я» в отношении этих негативных событий.