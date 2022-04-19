Как тревожность может разрушить жизнь: отвечает эксперт

Зачастую все чувства мы делим на условно позитивные и негативные. И от вторых максимально ограждаем себя или как можно быстрее пытаемся избавиться. А все почему? Потому что в обществе есть утвердившееся мнение, что все всегда должны быть счастливы. И все должно быть непременно исключительно хорошо. И в детстве мы все часто слышали фразы: «Не плачь! Так ты становишься некрасивой!», «Не ной!», «Что ты раскисла!» и дальше по списку.



Все это формирует у ребенка чувство стыда за то, что у него плохое настроение, а в дальнейшем трансформируется в отчужденность от собственных чувств и эмоций. Если не прожиты негативные чувства полностью, то и позитивные тоже не могут быть психикой полностью распознаны. И вот так постепенно мы переходим в режим автопилота, даже сами не понимая зачастую, что с нами происходит, почему испытываем те или иные чувства.



Я часто спрашиваю клиента во время консультации, когда он рассказывает эмоциональную историю из жизни: «Что вы ощущали в этот момент»? И большинство отвечают общими фразами и не могут точно описать или дать определения тем чувствам, которые испытывали в тот момент, как будто не они были участниками описываемых событий, а просто смотрели фильм с собой в главной роли.

Копосова Алина Александровна бизнесвумен, психолог, доула