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3 часа назад

Как тревожность может разрушить жизнь: отвечает эксперт

Мира Маркина
Копосова Алина Александровнаэксперт

Не находите себя места, страдаете бессонницей и срываетесь на близких по мелочам? «Рамблер» поговорил с психологом Алиной Копосовой и выяснил, как экологично справляться с негативными эмоциями, чтобы не навредить себе и окружающим.

Как тревожность может разрушить жизнь: отвечает эксперт
Фото: Кадр из фильма «Жутко громко и запредельно близко»Кадр из фильма «Жутко громко и запредельно близко»
Зачастую все чувства мы делим на условно позитивные и негативные. И от вторых максимально ограждаем себя или как можно быстрее пытаемся избавиться. А все почему? Потому что в обществе есть утвердившееся мнение, что все всегда должны быть счастливы. И все должно быть непременно исключительно хорошо. И в детстве мы все часто слышали фразы: «Не плачь! Так ты становишься некрасивой!», «Не ной!», «Что ты раскисла!» и дальше по списку.

Все это формирует у ребенка чувство стыда за то, что у него плохое настроение, а в дальнейшем трансформируется в отчужденность от собственных чувств и эмоций. Если не прожиты негативные чувства полностью, то и позитивные тоже не могут быть психикой полностью распознаны. И вот так постепенно мы переходим в режим автопилота, даже сами не понимая зачастую, что с нами происходит, почему испытываем те или иные чувства.

Я часто спрашиваю клиента во время консультации, когда он рассказывает эмоциональную историю из жизни: «Что вы ощущали в этот момент»? И большинство отвечают общими фразами и не могут точно описать или дать определения тем чувствам, которые испытывали в тот момент, как будто не они были участниками описываемых событий, а просто смотрели фильм с собой в главной роли.
Копосова Алина Александровна
Копосова Алина Александровнабизнесвумен, психолог, доула
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Эксперт отмечает, что тревожность сама по себе у многих психотипов — это базовое чувство. По словам Копосовой, когда в школе заканчивается урок и звенит звонок, мы понимаем, что сейчас будет перемена (время отдыха), так же и тревога — это первый звонок, который сообщает нам, что пришло время анализировать ситуацию и свои реакции на нее. Специалист подчеркивает, что такие моменты — это время задавать себе вопросы и искать на них ответы.

«Если мы вместо анализа, погрязнем в негативных эмоциях и будем продолжать делать вид, что ничего не происходит, то они будут только обостряться, ударят, в первую очередь, по здоровью. Их задача достучаться до нас»,

— объясняет Копосова.

Тревожность нужна для того, чтобы побудить нас к действию, заставить нас двигаться вперед. В состоянии тревожности невозможно долго находиться, это для организма слишком энергозатратно. В такие моменты происходит конфликт с самим собой и как следствие с окружающими. Если вы держите эмоциональную бомбу в себе, то просто не можете общаться со всеми в привычном режиме, поэтому так важно перевести тревожность в разряд задач, которые просто нужно решить. Это время качественных трансформаций, время, когда актуально себе задать вопросы: «А что вы хотите на самом деле!?», «Чего вам не хватает для счастья?!», «В чем для вас заключается счастье?!»

Используя таким образом этот период, мы становимся с каждым разом все более целостными и зрелыми людьми. Осознавая тот факт, что перемены неизбежны, и направляя их на благо для себя, мы развиваемся, прогрессируем и выводим свою жизнь на новый уровень.
Копосова Алина Александровна
Копосова Алина Александровнабизнесвумен, психолог, доула
Психология,
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