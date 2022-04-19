Как тревожность может разрушить жизнь: отвечает эксперт

Не находите себя места, страдаете бессонницей и срываетесь на близких по мелочам? «Рамблер» поговорил с психологом Алиной Копосовой и выяснил, как экологично справляться с негативными эмоциями, чтобы не навредить себе и окружающим.
Эксперт отмечает, что тревожность сама по себе у многих психотипов — это базовое чувство. По словам Копосовой, когда в школе заканчивается урок и звенит звонок, мы понимаем, что сейчас будет перемена (время отдыха), так же и тревога — это первый звонок, который сообщает нам, что пришло время анализировать ситуацию и свои реакции на нее. Специалист подчеркивает, что такие моменты — это время задавать себе вопросы и искать на них ответы.
«Если мы вместо анализа, погрязнем в негативных эмоциях и будем продолжать делать вид, что ничего не происходит, то они будут только обостряться, ударят, в первую очередь, по здоровью. Их задача достучаться до нас»,
— объясняет Копосова.