Ежедневные привычки, в которых скрыта тревожность

Сегодня подростки ответственно относятся к своему ментальному здоровью: посещают психолога и прорабатывают травмы, чтобы чувствовать себя комфортно. Но те, кто не обращаются к специалисту и не интересуются этой темой, могут не знать о том, что их ежедневные ритуалы – признаки тревожности.

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Просмотр одних и тех же фильмов и сериалов

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Замечаешь за собой, что не можешь смотреть новинки кино? Сериалы из детства идут уже по сотому кругу? Причина не только в приятном чувстве ностальгии, которое мы испытываем, когда смотрим знакомые фильмы, но и в ощущении безопасности и спокойствия. В давно изученных шедеврах (или нет) кинематографа для нас уже отсутствуют неожиданные сюжетные повороты. Мы можем не переживать за судьбы героев, потому что знаем, что их ждёт дальше. Поэтому, включая пересмотренный десяток раз сериал, мы подсознательно хотим снизить свой уровень тревоги. Если ты устала оставаться в стороне от премьер в мире кино, попробуй сесть за просмотр нового фильма вместе с подругой. Понимание того, что беспокойство за киношных персонажей ты разделишь с кем-то другим, должно помочь в борьбе с тревогой.

Повышенный или отсутствующий аппетит

Иногда волнующие навязчивые мысли одолевают так сильно, что человек заменяет эмоциональное на физическое: в попытке отвлечься от тревожности начинает есть больше своей нормы. Ощущение сытости успокаивает, а чрезмерное потребление сладкого ещё и провоцирует выделение эндорфина – гормона счастья. Тревога уходит на второй план.

Бывает наоборот. Человек под гнётом тревожных мыслей в своей голове перестаёт распознавать чувство голода и из-за этого недостаточно ест, довольствуясь лёгкими перекусами. Нервная система сильно влияет на ЖКТ, поэтому, каждый раз заедая тревожные мысли или отказываясь от приёма пищи из-за внутреннего беспокойства, помни о том, что подрываешь своё не только эмоциональное, но и физическое здоровье.

Нежелание находиться в тишине

Мало кто видит проблему в постоянном прослушивании музыки или просмотре сериалов. Часто в этой безобидной привычке не быть в тишине кроется неумение оставаться наедине со своими мыслями. Когда нет посторонних звуков, человек прислушивается к тревожности внутри себя и позволяет ей раскручиваться до того момента, пока поток мыслей не захочется заглушить песней из плейлиста. Мозг мгновенно переключается и перестаёт генерировать тревожные сценарии.

Попробуй начать с малого: в дороге не слушай музыку, лишь бы не быть наедине с собой. Почитай лучше книгу. В процессе чтения ты будешь раздумывать над сюжетом и прислушиваться к себе, а не избегать своего голоса в голове.

Перепроверка действий за собой

Пять раз подёргать дверную ручку, когда уже закрыла дверь, или открыть будильник ещё три раза, чтобы убедиться в правильно указанном времени – не просто обыденная привычка. Внутреннее беспокойство заставляет проделывать одни и те же действия до тех пор, пока мозг не получит сигнал об уменьшении тревожности по этому вопросу. Прежде чем второй раз за минуту проверить свои карманы в общественном месте, постарайся прокрутить в голове своё предыдущее действие. Вспомни, что ты всё сделала правильно и с первого раза, карточки и ключи на месте, почувствуй, как ты перебирала их в руке. Самоубеждение и тактильные ощущения должны помочь успокоиться и не перепроверить за собой в ту же минуту.

Тяжёлый процесс засыпания

Для людей с повышенным уровнем тревожности характерно неумение заснуть без плана на следующий день в голове. Чувство приближающейся неизвестности пугает и провоцирует оттягивать сон до того момента, пока день не будет расписан едва не поминутно. От переживаний по поводу того, что у тебя не продуман каждый час на завтра, может помочь избавиться составление этого распорядка ещё днём. Чтобы не сбивать режим сна, подумай над всеми своими встречами и обязанностями заранее, а уже перед засыпанием просмотри график в случае необходимости.

Тряска ногой, накручивание волос на палец, обкусывание кожи на губах, обгрызание ногтей

Наша психика пытается компенсировать повышенный уровень тревоги за счёт лишних телодвижений или нанесения себе незначительных увечий. Ноющие ранки на губах и надкусанный кровоточащий ноготь переключают внимание человека с тревожности на физическое ощущение боли.

Локон, наматываемый на палец, помогает тем, что напоминает расслабляющий массаж головы, а дёргающаяся нога успокаивает перенесением нервозности в один участок тела.

Для избавления от привычки с ногой постарайся сменить позу так, чтобы трясти ею не было возможности; с ногтями – купи себе тренажёр для пальцев или мячик-антистресс, если принципиально во время тревоги задействовать руки; с волосами – убирай их хотя бы дома в хвост или пучок, чтобы пряди у лица не провоцировали вернуться к привычке; с кожей на губах – увлажняй губы бальзамом (съесть липкую кожу – сомнительное удовольствие).

Долгие часы в соцсетях

Интернет-зависимость – не новость в современном мире. Люди редко связывают своё постоянное пребывание в соц. сетях с тревожностью, а связь есть: для нас это попытка абстрагироваться от волнующей реальности в виртуальном мире, который мы можем контролировать, выбирая там свою модель поведения. Есть ещё одна причина, почему кто-то справляется с тревожностью, предпочитая пропадать в соцсетях: наш мозг тратит в несколько раз меньше энергии на привычные действия. Получается, человеку не приходится тревожиться, осваивая что-то новое. Советовать поменьше сидеть в телефоне бессмысленно, но подумай, сколько интересного ты упускаешь, выбирая для снижения уровня тревоги давно изученные действия.