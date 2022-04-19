3 упражнения для медитации от индийского гуру

Шри Чинмой – индийский гуру, поэт, художник, писатель и композитор. Он прославился тем, что отстаивал ценности мира, основываясь на духовности. Призывал людей быть толерантными к религии, а также возглавлял программу «Медитации мира в ООН».

Фото: CoLady CoLady

Пропагандировал он и здоровый образ жизни. Именно он стал родоначальником самой протяжённой в истории факельной эстафете «Всемирный Бег Гармонии» и самому длинному сертифицированному ультрамарафону.

Видео дня

Медитации от Шри Чинмоя – был особый вид искусства. Ими он открывал парламенты мировых религий, проводил сеансы с журналистами, делегатами и простыми людьми. Он читал лекции в 150 университетах мира, среди которых Оксфорд, Кембридж и Гарвард.

3 упражнения для медитации от Шри Чинмоя

Мы предлагаем вам погрузиться в мир Шри Чинмоя и помедитировать вместе с великим гуру.

1. Любимое Качество

Если вы хотите пустить Бога в свою душу и открыть сердце для благих вибраций, то для начала выберите тот аспект, на котором хотите сконцентрироваться. Например, любовь.

Закройте глаза, расслабьтесь и повторяйте медленно и одухотворённо слово «любовь». Постарайтесь прочувствовать, как оно отзывается в самых сокровенных уголках вашего сердца. «Любовь, любовь, любовь».

Если вам более необходимо обрести божественный покой, то мысленно повторяйте про себя «Покой, покой, покой».

Выполняя данную практику, представьте, что вокруг вас космический шум, отражающийся от ваших фраз. Прочувствуйте это каждой клеточкой своего тела, впустите это ощущение в самые потаённые уголки своего сердца.

Если вы хотите света, то делайте то же самое. Во время медитации представьте, что вы и есть свет. От пальчиков ног до макушки вы становитесь светом.

Почувствуйте, что ваше физическое тело, душа, все ваши нервы, косточки и клеточки наполнены любовью, покоем или светом.

2. Сердце-роза

Сосредоточьтесь и закройте глаза. Представьте цветок внутри вашего сердца. Прочувствуйте это. Предположим, это роза. Представьте, что она ещё не полностью распустилась, это всё ещё бутон.

Погрузитесь в процесс на две или три минуты. Попытайтесь представить, что цветок распускается лепесток за лепестком. Посмотрите и почувствуйте цветок, распускающийся внутри вашего сердца.

Затем, через пять минут, попытайтесь почувствовать, что сердца вообще нет, внутри вас есть только цветок, называемый «сердцем».

У вас нет сердца, а только цветок. Он стал вашим сердцем, или ваше оно стало цветком.

Через семь или восемь минут, пожалуйста, почувствуйте, что это цветочное сердце покрыло всё ваше тело. Его здесь больше нет, с головы до ног вы можете чувствовать аромат розы.

Если вы посмотрите на свои ноги, вы сразу же почувствуете аромат розы. Если вы посмотрите на своё колено, вы почувствуете аромат розы. Если вы посмотрите на свою руку, вы почувствуете аромат розы.

Повсюду красота, аромат и чистота. Запах розы пропитал всё ваше тело. Когда вы почувствуете с головы до ног, что вы стали только красотой, ароматом, чистотой и восторгом розы, тогда вы готовы положить себя к стопам Всевышнего.

3. Необъятность неба

Немного прикройте глаза, но не закрывайте полностью. Представьте себе бескрайнее небо. Прочувствуйте это и насладитесь моментом. Затем попытайтесь почувствовать, что вы так же огромны, как небо, или что вы – само огромное небо.

Через несколько минут, пожалуйста, закройте глаза и попытайтесь увидеть и почувствовать небо в своём сердце. Почувствуйте, что вы – вселенское сердце, и что внутри вас находится небо, на которое вы медитировали и с которым отождествляли себя.