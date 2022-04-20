Как выбрать психотерапевта и при этом не пожалеть

В настоящее время насчитывается более 600 психотерапевтических подходов. Но даже определившись с подходом, довольно сложно подобрать для себя психотерапевта по его личным и профессиональным качествам. Эксперты в беседе с корреспондентом Mir24.tv рассказали, на что обращать внимание при выборе специалиста и общении с ним на сеансах психотерапии.

Фото: Мир24 Мир24

Как выбрать психотерапевта?

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Основатель и директор сервиса по подбору психологов Alter Ольга Китаина дает несколько простых рекомендаций.

Удостоверьтесь, что у специалиста есть профильное высшее образование, психологическое либо медицинское, а также, что он прошел дополнительное обучение психотерапии. Уточните, в каком методе психотерапии он работает, получите подтверждение, что этот метод признан международным профессиональным сообществом. Спросите у специалиста, проходит ли он личную терапию и супервизию (повышение квалификации). Наконец, обратите внимание, как вы себя чувствуете, общаясь с этим психологом, как он себя с вами ведет: соблюдает ли границы, проявляет ли к вам эмпатию, комфортно ли вам с ним, ощущаете ли вы к нему доверие. Кроме того, хороший специалист обязательно проговорит с вами правила работы, наметит план с четкими целями и будет периодически к нему возвращаться, чтобы оценить прогресс.

«Самый главный и основной совет – прислушиваться к себе. Если почувствовали дискомфорт на первой консультации, уходите. Между вами и психологом должны установиться доверительные отношения»,

– говорит преподаватель факультета психологии Университета «Синергия» Аделина Борзова.

После нескольких (1-3) консультаций вы должны почувствовать, что этому психологу можно рассказать все, поделиться любой проблемой. Может понадобиться больше, чем 1-3 консультации, так как у каждого человека разный уровень доверия, но обычно в самом начале, уже после 1-й консультации клиент чувствует, насколько способен раскрыться перед специалистом.

Однако у клиента не должно складываться впечатление, что он пришел к подружке, что это просто обсуждение какой-то темы. Психотерапевт должен оказывать квалифицированную помощь. Консультация должна проходить в формальной обстановке – это касается и пространства, кабинета, где осуществляется прием, и внешнего вида самого психотерапевта, продолжает Борзова.

Квалифицированный специалист не может выглядеть броско, надевать одежду раздражающих цветов, иметь неуместный вызывающий маникюр. Психотерапевт не обязан их соблюдать, но если он действительно профессионал своего дела и соблюдает этику, то должен придерживаться этих правил. Желательно, чтобы специалист выглядел нейтрально: одежда мягких, приглушенных оттенков.

«Говорить во время сеансов в основном должен клиент, психотерапевт выслушивает и поддерживает разговор, если клиент запнулся и растерялся. Лишь иногда психотерапевт может аккуратно делать отсылки к схожим с клиентом ситуациям, к примерам из жизни. И важно отметить, что психотерапевт не дает советов»,

– отмечает эксперт.

Почему не стоит искать психолога/психотерапевта через знакомых

Подобрать хорошего психолога самостоятельно, действительно, непросто: в России нет системы лицензирования психологов и, к сожалению, некомпетентных специалистов на рынке все еще много.

«Искать психотерапевта через знакомых не стоит по нескольким причинам. Во-первых, разные методы психотерапии эффективны для разных запросов. К тому же, у каждого психолога – своя специализация, и если он помог вашему другу, это не значит, что он поможет и вам. Кроме того, успех работы во многом зависит от того, сложился ли контакт между клиентом и психологом»,

– отмечает Китаина.

Зачастую клиентам сложно оценить, что повлияло на результат – профессионализм терапевта или сам опыт доверительных отношений. И даже если это хороший специалист, он может вам просто по-человечески не подойти. Наконец, если вы и ваш близкий друг посещаете одного психолога, могут возникнуть вопросы конфиденциальности.

Как определить, что перед вами неквалифицированный специалист?

«Прежде всего, обращайте внимание на образование. К человеку, окончившему интенсивный курс «Стань психологом за три месяца», точно идти не стоит. И даже выпускник вуза с дипломом психолога еще не имеет права практиковать как психотерапевт. У него должно быть не только профильное высшее образование, но и длительная подготовка как минимум по одному из подходов психотерапии»,

– объясняет эксперт.

Второе – метод, в котором работает специалист, должен быть признан профессиональным сообществом. Никакой магии и эзотерики, натальных карт, таро и тета-хилинга.