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38 минут назад

Терапевт напомнила россиянам о быстрых способах избавления от тревожности

Lenta.ruиещё 2

Гештальт-терапевт Алена Молева в беседе с журналистами телеканала «Москва 24» напомнила о быстрых способах избавления от тревожности. По ее словам, спортивные нагрузки, в числе прочего, помогут отвлечься от навязчивых мыслей.

Терапевт напомнила россиянам о быстрых способах избавления от тревожности
Фото: Фото: UnsplashФото: Unsplash

Специалист рассказала россиянам, что во время нарастающей тревожности организм мобилизует все силы, напряжение возрастает, и энергия не находит выхода. По мнению эксперта, это может негативно сказаться на состоянии здоровья, поэтому очень важно принять своевременные меры.

Для начала гештальт-терапевт рекомендует научиться придерживаться правила «влияй на то, что можешь» и определить, что конкретно зависит от действий человека и можно ли что-то изменить или лучше принять ситуацию и отпустить. Если повлиять на ситуацию не получается, то необходимо предпринять определенные действия для снижения уровня тревожности.

Так, по словам эксперта, одним из самых действенных способов не впадать в панику является соблюдение информационной гигиены. Переизбыток негативной информации угнетает и заставляет нервничать, поэтому эксперт рекомендует ограничить поток новостей и переключиться на любимые фильмы или книги.

Следующим способом снижения уровня тревожности, по мнению гештальт-терапевта, являются телесные ощущения. «Чтобы почувствовать тело и отвлечься от навязчивых мыслей, нужно включать мышцы. Можно заняться бегом, плаванием, танцами или подключить силовые нагрузки. Это пойдет на пользу организму выйти из тревожного состояния», — пояснила Молева.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова раскрыла секреты крепкого брака. По ее словам, важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях, и при этом стараться не обвинять друг друга в несоответствии ожиданиям.

Психология,Наталья Наумова,
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