Жесты, которые привлекают мужчин

Не всегда мы решаемся выразить словами то, что хотим донести до партнера, да и бывают ситуации, когда говорить что-то вслух просто нет необходимости. В таких случаях мы начинаем использовать язык тела. Это не всегда получается осознанно, но знать некоторые жесты будет полезным, если вы хотите понравиться собеседнику. Рамблер подготовил для вас материал, в котором совместно с экспертом в области этикета рассказывает, какие жесты продемонстрируют партнеру вашу сексуальность и заинтересованность в дальнейшем общении.
Одним из самых популярных жестов является тот, при котором девушка откидывает назад свои волосы. Его привлекательность объясняется и тем, что это действие ассоциируется у многих с киношной картинкой — огромное количество кинолент содержат кадры с какой-нибудь красоткой, женственно и притягательно поправляющей или откидывающей волосы от лица. Мало того, что довольно многие мужчины уделяют особое внимание женской прическе, так еще и существует мнение, что при таком действии до партнера «долетает» запах ваших волос, а его можно считать естественным феромоном.
Если вы хотите, чтобы мужчина почувствовал ваше доверие и заинтересованность в нем, не прячьте от его взгляда свои запястья.
Не стоит забывать и про, казалось бы, банальную вещь - осанку. Девушка выглядит гораздо сексуальнее и уверенне в себе, если у нее хорошая осанка. К тому же, именно благодаря выпрямленной спине, грудь сможет привлечь особое внимание.
Взгляд тоже говорит очень многое, а если вы будете смотреть на собеседника, чуть наклонив голову в сторону и вниз, будто смущаясь, это подскажет ему, что вы застенчивы, но для него открыты и доверяете ему.
Помимо жестов, обратите внимание и на свой голос - доказано, что низкий тембр и спокойный, неторопливый темп при разговоре вызывают доверие у собеседника и приятные эмоции. Однако не стоит кардинально менять голос - это может выглядеть смешно и неестественно.