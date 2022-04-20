Жесты, которые привлекают мужчин

Не всегда мы решаемся выразить словами то, что хотим донести до партнера, да и бывают ситуации, когда говорить что-то вслух просто нет необходимости. В таких случаях мы начинаем использовать язык тела. Это не всегда получается осознанно, но знать некоторые жесты будет полезным, если вы хотите понравиться собеседнику. Рамблер подготовил для вас материал, в котором совместно с экспертом в области этикета рассказывает, какие жесты продемонстрируют партнеру вашу сексуальность и заинтересованность в дальнейшем общении.

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе" кадр из сериала "Секс в большом городе"

По мнению ученых, от 10 до 20 процентов информации мы получаем вербально. Остальные же источники – это жесты, мимика, тон голоса, осанка, походка и так далее.

Конечно, каждой женщине хочется показать свою женственность и понравиться мужчине, к которому у самой возник интерес. Красота и привлекательность зависят от многих факторов, но жесты в этом списке играют далеко не последнюю роль. Важно не забывать, что все жесты должны быть уместны, язык тела не должен противоречить словам. Ольга Федотова Эксперт по этикету

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Одним из самых популярных жестов является тот, при котором девушка откидывает назад свои волосы. Его привлекательность объясняется и тем, что это действие ассоциируется у многих с киношной картинкой — огромное количество кинолент содержат кадры с какой-нибудь красоткой, женственно и притягательно поправляющей или откидывающей волосы от лица. Мало того, что довольно многие мужчины уделяют особое внимание женской прическе, так еще и существует мнение, что при таком действии до партнера «долетает» запах ваших волос, а его можно считать естественным феромоном.

Если вы хотите, чтобы мужчина почувствовал ваше доверие и заинтересованность в нем, не прячьте от его взгляда свои запястья.

Запястье - одна из самых сексуальных частей тела, которая прекрасно подходит для флирта. Внутренняя часть запястья имеет нежную и тонкую кожу, демонстрируя ее, вы будто сообщаете собеседнику о своей женственности и беззащитности. Можно убрать за ухо локон, и затем, указательным пальцем провести по нижней части лица, демонстрируя внутреннюю часть запястья. Ольга Федотова Эксперт по этикету

Не стоит забывать и про, казалось бы, банальную вещь - осанку. Девушка выглядит гораздо сексуальнее и уверенне в себе, если у нее хорошая осанка. К тому же, именно благодаря выпрямленной спине, грудь сможет привлечь особое внимание.

Взгляд тоже говорит очень многое, а если вы будете смотреть на собеседника, чуть наклонив голову в сторону и вниз, будто смущаясь, это подскажет ему, что вы застенчивы, но для него открыты и доверяете ему.

За беседой с партнером, разверните колени в его сторону. Даже если стесняетесь повернуться к нему всем телом, развернутые в его сторону колени уже продемонстрируют, что этот разговор не безразличен для вас.



Есть и более «тяжелые» жесты, которые буквально кричат о сексуальности. Например, когда вы гладите свою ногу, особенно внутреннюю часть бедра, разрез на блузе, внутреннюю часть запястья, водите пальцем по ножке бокала или по его поверхности кругами - все они будут уместны только в компании с уже близким человеком. Ольга Федотова Эксперт по этикету