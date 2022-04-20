Не заедать стресс: психолог рассказывает, как снять нервное напряжение

Не успела отступить пандемия, возникли психологические трудности, связанные с событиями в мире. И чаще всего мы сами себя накручиваем, безостановочно листая новости и соцсети. Как преодолевать стрессы без ущерба для своего здоровья?

Фото: На Западе Москвы На Западе Москвы

Ответить на этот вопрос наших читателей мы попросили Галину Ткаченко, медицинского психолога Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, которая находится в Кунцеве.

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ПРИВЫЧКИ ИЗ ДЕТСТВА

«Кто-то справляется со стрессом, погружаясь с головой в любимую работу, кто-то расслабляется с помощью увлечений, а кто-то начинает бесконтрольно заедать проблему, – говорит Галина Андреевна. – С психологической точки зрения еда действительно помогает быстро снизить уровень стрессовой ситуации. Почему? Отношение к еде как источнику удовольствия подсознательно вырабатывается у человека с детства. Плачущий младенец получает еду и успокаивается: «Не плачь – вот тебе конфетка». Дальше – больше: «Ты хорошая девочка, хорошо себя вела – вот тебе конфетка». Всё это не может не запечатлеваться в формирующейся психике. Еда становится способом снять напряжение, наградить и поощрить себя в трудную минуту».

Но, предупреждает доктор, заедание стресса приводит к нарушению обмена веществ, избыточному весу и может закончиться развитием тяжёлых заболеваний, например сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Заедание стресса ещё и сопровождается чувством вины, которое, в свою очередь, тоже приводит к развитию стресса.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ АДРЕНАЛИНА

«Преодолевать стресс лучше безопасными и полезными занятиями и привычками», – подсказывает Галина Ткаченко. И предлагает воспользоваться советами психологов.

Лучшее средство от стресса – спорт. Переизбыток адреналина, кортизола – гормонов стресса – разрушает наш организм, важно как можно быстрее избавиться от них.

Хорошим помощником в борьбе со стрессом является правильный режим дня, где чётко определено время работы, отдыха и принятия пищи – примерно раз в 4 часа, не чаще.

Давно известно, что хобби улучшает психологическое состояние, отвлекает от стрессов, даёт вдохновение, вызывает приток сил, жажду деятельности.

Ведение дневника – тоже отличный способ разгрузить психику. Признаваясь самому себе в своих страхах, ошибках, проговаривая это всё, мы снижаем уровень стресса.

Минимизируйте покупку еды, не покупайте ничего впрок. Аппетитная пища, которая лежит в холодильнике, провоцирует человека.

Найдите поддержку среди членов семьи: человек, пытающийся ограничить приём пищи, делает это эффективнее, когда его поддерживает семья. Найдите совместные интересные занятия.Составьте список других источников удовольствий. Главное, чтобы они вас отвлекали и снимали напряжение не хуже, чем еда. Это могут быть прогулки, общение, музыка, саморазвитие. Начинайте заниматься ими сразу, как только почувствуете желание что-нибудь поесть.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

Характерные признаки заедания стресса: