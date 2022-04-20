Психолог рассказал, как стресс ускоряет старение

Бизнес-психолог, системный организационный консультант Эдуард Грабарь рассказал, как стресс влияет на молодость организма. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Фото: depositphotos/Lenets_Tatsiana depositphotos/Lenets_Tatsiana

По словам психолога, существуют два вида стресса: хороший (эустресс) и плохой (дистресс). Первый возникает при необходимости решить какую-то задачу и пропадает сразу же, как только человек с ней справился. Второй можно испытывать долгое время в условиях негативных обстоятельств. Именно он за счет выработки большого количества гормона кортизола отрицательно влияет на организм.

Влияние продолжительных негативных эмоций может вылиться в ухудшение памяти, снижение иммунитета, набор веса, повышенное артериальное давление и появление морщин. На этом последствия стресса не заканчиваются: из-за него у человека снижаются способности к обучению и творчеству, появляется риск развития депрессии и других психических заболеваний. Все вышеперечисленное ведет к ускоренному старению организма, отметил Грабарь.

По его словам, постоянные страх, тревога, гнев, раздражение и обида свидетельствуют о том, что человек находится в дистрессе. Обычно это характерно для людей, чья работа сопряжена с психологическим напряжением и высокой ответственностью, а также для тех, кто переживает жизненные трудности.

Чтобы решить проблему, важно попытаться снизить уровень кортизола. Обычно в этом помогает систематическая физическая активность, например йога или велопрогулки, медитация, общение с другими людьми, а также смех и прослушивание любимой музыки.

Ранее психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что помочь справиться со стрессом способно общение с животным, в первую очередь с собакой. По ее словам, животному можно выговориться, кроме того, общение с ним влияет на выработку гормонов счастья.