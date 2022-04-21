Психолог рассказал о том, как стать счастливым

Чтобы почувствовать себя счастливым, важно ценить то хорошее, что уже есть в жизни, и получать от этого радость. Важно направлять мысли в нужном направлении, и тогда придет ощущение счастья, сообщил РИАМО социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов.

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По его словам, важно уметь отличать счастье от сиюминутного удовольствия, которое напрямую подчиняется органам чувств. Когда человек стареет, у него снижается чувствительность всех рецепторов. Однако это не мешает ему быть счастливым.

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Счастье лежит совсем в другой плоскости, чем физические ощущения. Это глубокое осознанное состояние, растущее изнутри. Шахов отметил, что человек может ощущать физический дискомфорт, может болеть, но при этом быть счастливым.

«Вспомните, например, альпинистов, которые превозмогая боль и усталость, покоряют заветную вершину. Они на грани истощения, но чувствуют себя счастливыми, ведь их мечта осуществилась. Поэтому только человек определяет, когда он счастлив, а когда — нет», — рассказал психолог.

Существует много примеров, когда у человека есть деньги, квартиры, возможности, но при этом ему все равно чего-то не хватает. Это происходит из-за обесценивания того, что у него есть.«Человек сознательно отказывается от счастья. И это нежелание управляет его бессознательными и физическими ощущениями. С его органами чувств все в порядке, он живет в полном изобилии, но это не приносит ему никакого удовольствия», — пояснил Шахов.

Осознанный выбор

Состояние счастья — вполне осознанный выбор каждого человека. Точно так же, как и состояние страдания. Человек сам решает, совершил ли он катастрофическую ошибку или же получил нужный опыт.

«Счастье — это то, что вы мыслите о себе. Размышляйте, что вы счастливы, и тогда состояние радости придет в вашу жизнь. Например, просыпаясь утром, подумайте о том, насколько вы счастливы, что живы и здоровы, что ваши близкие рядом, что вы свободны и можете делать то, что хотите», — сказал Шахов.

По его словам, в мире много смертельно больных, осужденных или одиноких людей, которым не доступны простые радости жизни. Есть люди, которые голодают или живут на грани бедности.

Поэтому так важно в каждом моменте жизни находить то, что приносит счастье.

«Если все свое внимание вы направляете на то, что у вас есть, вы счастливчик. А если постоянно размышлять о том, чего вы лишены, вы несчастный человек», - заявил Шахов.