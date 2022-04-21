Профессор назвала характерные признаки хронического лжеца

Профессор психологии Сьюзан Краусс Уитборн назвала главные признаки, по которым можно вычислить хронического лжеца. Ее слова передает онлайн-издание Psychology Today.

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По словам Уитборн, все время от времени врут, но есть категория людей, для которых ложь — это образ жизни. Делают они это ради эгоистической или финансовой выгоды, чтобы подняться по социальной и карьерной лестнице. Как правило, такие люди всегда выстраивают так называемые «длинные аферы», во время которых постепенно расставляют свои ловушки и стараются подстраиваться под ожидания окружающих, предупреждает эксперт.

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Психолог отмечает, что хронический лжец готов приложить много усилий, чтобы узнать, каким его видят или неосознанно хотят видеть окружающие, и адаптирует свои действия под эти знания. По мнению Уитборн, характерный признак лгуна — желание, чтобы его считали дружелюбным, услужливым и заслуживающим доверия. При этом информацию о себе он будет преподносить дозированно, не торопиться никого ни в чем убеждать, он будет действовать мягко, но приводить убедительные доводы.

Уитборн рекомендовала смотреть, насколько сильно новый знакомый интегрирован в общество. Хронический обманщик или аферист тратит очень много времени, чтобы завоевать доверие окружающих, так как, чем больше людей ему верит, тем больше шансов, что его поведение и искренность мотивов не будут подвергать сомнению. При этом, по словам психолога, лгут хронические обманщики всегда просто и без наворотов. Они могут транслировать окружающим свое финансовое благополучие, носить брендовые вещи, но при любом удобном случае одалживать у коллег и знакомых деньги и потом «забывать» возвращать под нелепыми предлогами. Они всегда берут то, что им нужно понемногу, чтобы никто сразу не заметил.

Кроме того, по словам эксперта, отличительной чертой хронических лжецов является умение мастерски скрывать свою нечестность, для них важно, чтобы их не поймали на несовпадениях. Уитборн посоветовала, перед тем как впустить нового человека в свою жизнь, задаться тремя вопросами: «хорошо ли я узнал этого человека», «много ли я провел с ним времени, чтобы ему доверять», «что я знаю о его семье, родных и друзьях» — и только после этого принимать решение, впускать ли его в ближний круг.