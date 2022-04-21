Как избавиться от раздражительности в адрес партнера

Недовольство качествами партнера – частая проблема, из-за которой расстаются пары. Немногие приходят к ее решению, хотя стоило бы, уверена семейный психолог Наталья Наумова. В беседе со СМИ специалист отметила, насколько важно бороться с раздражением в отношениях и какие приемы помогут в этом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Когда мы себе что-то запрещаем под гнетом детских травматизаций, именно это становится триггером, мешает выстраивать доверительные отношения, и мы будем делать все для того, чтобы вновь быть недовольным партнером и чтобы за счет этого почувствовать себя либо жертвой ситуации, либо единственным умным человеком в семье»,

привела слова психолога «Лента.ру».

Эксперт пояснила, что если человек начинает выявлять в партнере раздражительные черты характера, то проблема, скорее, в нем, а не в его половинке. И чтобы разобраться в ситуации, важно определить, какие именно качества вызывают негатив, а далее искать их в себе и там же разрешать.

Во врачебной практике парам предлагается составить перечень качеств, раздражающих в партнере. Далее рядом с ними каждый должен отметить, какие заметно проявляются в них самих, а какие не наблюдаются.

«Именно качества, которые не наблюдаются, в нас есть, и важно их проработать»,

уточнила Наумова.

Пытаться изменить характер другого человека в отношениях – неверный шаг. Важно разобраться с проблемами внутри себя и постараться подстроиться под любимого, чтобы понять, есть ли с ним совместное продолжение.