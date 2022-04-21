Психолог озвучил способ почувствовать себя счастливым

Социальный психолог Андрей Шахов заявил, что человек всегда сам выбирает, быть ему счастливым или нет, и озвучил простой способ улучшить качество жизни. Слова эксперта приводит онлайн-издание РИАМО.

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Специалист сказал, счастье — это глубокое осознанное состояние, которое не зависит от внешних факторов или атрибутов достатка и благополучия, и важно отличать его от сиюминутного удовольствия, которое напрямую связано с органами чувств и физическими ощущениями. По словам психолога, человек в состоянии самостоятельно определять моменты счастья или несчастья. Шахов убежден: чтобы почувствовать себя счастливым, нужно ценить все хорошее, что уже есть в жизни, и не забывать радоваться этому.

Психолог дополнил свою мысль примером: если состоятельный человек, у которого все есть, из-за внутренней неудовлетворенности постоянно чувствует, что ему чего-то не хватает, он обесценивает свои достижения и тем самым сознательно отказывается быть счастливыми.

«Это нежелание управляет его бессознательными и физическими ощущениями. С его органами чувств все в порядке, он живет в полном изобилии, но это не приносит ему никакого удовольствия»,

— подчеркнул Шахов.

В заключение эксперт рекомендовал всегда помнить, что счастливым можно стать в любой момент, достаточно лишь правильно сформировать свое мышление.

«Просыпаясь утром, подумайте о том, насколько вы счастливы, что живы и здоровы, что ваши близкие рядом, что вы свободны и можете делать то, что хотите»,