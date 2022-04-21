5 привычек, с которыми нужно расстаться до 30 лет

Чтобы стать лучше версией себя, необходимо освободиться от некоторых вредных привычек юности. Подробнее об этом пишет Infox.ru. №1.
Мы были вынуждены вести себя так, пока жили с родителями, учились в школе, а затем в университете. Некоторые перенесли эту привычку в личное общение и профессиональную жизнь. Не стоит соглашаться с тем, что противоречит вашим убеждениям или заставляет вас отдавать больше, чем вы можете. Не забывайте о вежливости и этике, но действуйте себе во благо.
Каждый ошибается и может судить субъективно. Не отказывайтесь от того, что важно для вас, просто потому что другие это не одобряют.
Изменить события прошлого нельзя, поэтому примите их. Подумайте о том, чему вы научились и какой опыт получили. Все происходит так, как надо.
Чтобы нормально жить, нужно учитывать потребности своего тела. Любые сбои отражаются на работе мозга, настроении и трудоспособности. Не забывайте, что телу нужны еда и сон. Старайтесь давать организму необходимый минимум.
Отношения заканчиваются, и это нормально, даже если их закончите вы. Необязательно оставаться с людьми, которые заставляют вас напрягаться или критикуют вас. Отношения должны приносить радость. И никто не накажет вас, если вы реште выйти из них.