5 привычек, с которыми нужно расстаться до 30 лет

Чтобы стать лучше версией себя, необходимо освободиться от некоторых вредных привычек юности. Подробнее об этом пишет Infox.ru. №1.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Говорить «да», когда хочется сказать «нет»

Мы были вынуждены вести себя так, пока жили с родителями, учились в школе, а затем в университете. Некоторые перенесли эту привычку в личное общение и профессиональную жизнь. Не стоит соглашаться с тем, что противоречит вашим убеждениям или заставляет вас отдавать больше, чем вы можете. Не забывайте о вежливости и этике, но действуйте себе во благо.

Опираться на чужое мнение

Каждый ошибается и может судить субъективно. Не отказывайтесь от того, что важно для вас, просто потому что другие это не одобряют.

Жалеть о прошлом

Изменить события прошлого нельзя, поэтому примите их. Подумайте о том, чему вы научились и какой опыт получили. Все происходит так, как надо.

Пропускать приемы пищи и мало спать

Чтобы нормально жить, нужно учитывать потребности своего тела. Любые сбои отражаются на работе мозга, настроении и трудоспособности. Не забывайте, что телу нужны еда и сон. Старайтесь давать организму необходимый минимум.

Оставаться в нездоровых отношениях