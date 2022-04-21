Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
2 часа назад

5 привычек, с которыми нужно расстаться до 30 лет

Нижегородская правда

Чтобы стать лучше версией себя, необходимо освободиться от некоторых вредных привычек юности. Подробнее об этом пишет Infox.ru. №1.

5 привычек, с которыми нужно расстаться до 30 лет
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Говорить «да», когда хочется сказать «нет»

Мы были вынуждены вести себя так, пока жили с родителями, учились в школе, а затем в университете. Некоторые перенесли эту привычку в личное общение и профессиональную жизнь. Не стоит соглашаться с тем, что противоречит вашим убеждениям или заставляет вас отдавать больше, чем вы можете. Не забывайте о вежливости и этике, но действуйте себе во благо.

Опираться на чужое мнение

Каждый ошибается и может судить субъективно. Не отказывайтесь от того, что важно для вас, просто потому что другие это не одобряют.

Жалеть о прошлом

Изменить события прошлого нельзя, поэтому примите их. Подумайте о том, чему вы научились и какой опыт получили. Все происходит так, как надо.

Пропускать приемы пищи и мало спать

Чтобы нормально жить, нужно учитывать потребности своего тела. Любые сбои отражаются на работе мозга, настроении и трудоспособности. Не забывайте, что телу нужны еда и сон. Старайтесь давать организму необходимый минимум.

Оставаться в нездоровых отношениях

Отношения заканчиваются, и это нормально, даже если их закончите вы. Необязательно оставаться с людьми, которые заставляют вас напрягаться или критикуют вас. Отношения должны приносить радость. И никто не накажет вас, если вы реште выйти из них.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители