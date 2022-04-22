Россиянки признались, в чем видят свое счастье

Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) и фармкампания «Гедеон Рихтер» провели опрос о репродуктивных планах российских женщин в возрасте от 18 до 45 лет и их слагаемых счастья. Оказалось, что большинство из них хотят иметь детей, и счастье своё связывают с семьёй и материнством.

Фото: Сибмеда Сибмеда

О желании иметь детей заявили 88% респонденток. Чаще всего, женщины хотят двух детей (39%), но много и таких, кто мечтает стать многодетной матерью (37%). О том, что хотят трёх детей рассказали 28%, четырёх и более – 9%. Ещё 12% опрошенных ответили, что хотят одного ребёнка.

Из тех женщин, кто планирует завести детей, 29% думают это сделать в ближайшие пять лет. По их мнению, рождение ребёнка – это ответственность за его жизнь и здоровье (65%), счастье и радость (58%), смысл жизни (32%) и чувство полноценной семьи (30%). Для каждой седьмой женщины появления малыша связано с отказом от своих интересов в пользу его и материальным бременем (по 15%).

В этой же возрастной группе, от 18 до 45 лет, 48% не планируют рождение детей в ближайшее время. Среди причин: некрепкое материальное положение (39%), отсутствие стабильности в жизни (38%). Кроме этого, назывались «наличие детей» (37%), «неподходящий возраст» (36%) и состояние здоровья (17%).

На вопрос о слагаемых женского счастья респондентки отвечали так: 19% считают, что это семья и материнство. А кроме этого – достаток (16%), здоровье родных и близких (15%), гармония в отношениях с партнером (15%). Каждая десятая видит своё счастье в самореализации (10%).