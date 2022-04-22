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50 минут назад

Психолог рассказала россиянкам, как быстро вычислить альфонса

Москва24

Отличительным признаком альфонсов являются их истории о материальных благах, которыми они обладали в прошлом, но продали из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает News.ru.

Психолог рассказала россиянкам, как быстро вычислить альфонса
Фото: depositphotos/VitalikRadkodepositphotos/VitalikRadko

Психолог Юлия Хадарцева отмечает, что такие мужчины красиво ухаживают, отличаются манерами и презентабельным видом, однако их легко можно уличить во лжи о своем настоящем и прошлом.

"Если мужчина скрывает от вас место работы, при этом рассказывает жалостливые сказки о том, как у него все раньше было хорошо и потом все оборвалось, значит, перед вами альфонс", – отметила специалист.

Еще один признак – отказ мужчины познакомить свою возлюбленную с друзьями и родственниками.

Психолог подчеркивает, что такой человек будет рассказывать какие-то небылицы. Заметить эту ложь несложно. Женщина, познакомившаяся с альфонсом, нередко ловит его на вранье.

"Все истории, где в прошлом у него были самолеты, автомобили, дачи, которых он лишился незадолго до знакомства с вами, относятся к тому же", – добавила Хадарцева.

Также явным признаком того, что перед вами альфонс, являются просьбы мужчины оплатить за него какой-либо счет или дать взаймы.

Ранее бизнес-психолог, системный организационный консультант Эдуард Грабарь рассказал, как стресс влияет на молодость организма. По его словам, при дистрессе, который человек испытывает на протяжении длительного времени в негативных обстоятельствах, в организме вырабатывается большое количество кортизола. Влияние продолжительных негативных эмоций может вылиться в ухудшение памяти, снижение иммунитета, набор веса, повышенное артериальное давление и появление морщин.

Психология,
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