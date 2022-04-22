Audi Q5 оставили без электромотора

Издание Auto Express опубликовало изображения предполагаемой внешности Audi Q5 третьего поколения, дебют которого запланирован на следующий год. Журналисты предполагают, что экстерьер кроссовера претерпит эволюционные изменения, тогда как интерьер преобразится сильнее за счет новой мультимедийной системы. В гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные установки с зарядкой от сети. Полностью электрической версии у нового вседорожника не будет.

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Будущий Q5 сохранит основные атрибуты нынешней модели. Решетка Singleframe увеличится в размерах, фары станут уже, фонари соединит светящаяся перемычка. По размерам новый «ку-пятый» недалеко уйдет от предшественника и, разумеется, получит купеобразную версию Sportback. В салоне ожидаются более революционные изменения, среди которых — новая архитектура передней панели и мультимедийная система.

Гамма двигателей между тем останется прежней: дизели объемом 2,0 и 3,0 литра, сейчас развивающие 163–286 лошадиных сил, бензиновая «турбочетверка» 2.0 с отдачей 265 сил и улучшенные версии гибридных установок с зарядкой от сети, как у Q5 50 TFSI e и Q5 55 TFSI e. Не исключается также появление «заряженного» SQ5 с дизелем V6 3.0 мощностью 341 сила, но электрического Q5 e-tron в Европе не будет.