Почему люди испытывают чувство одиночества?

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Дело в том, что на протяжении многих тысячелетий наши предки жили в относительно замкнутых племенах и иметь позитивные контакты с себе подобными было жизненно важным, так как увеличивало шансы на выживание.

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Так вот, чувство одиночества – это, по сути, биологический механизм, который предупреждает нас о потенциально опасном уровне изоляции и требует от нас восстановить связь с другими людьми.

Одиночество в современном мире

В современном мире зависимость от других людей в части выживания совсем невелика: мы не умрём с голоду и не станем добычей хищного зверя, но мозг адаптируется долго, а значит, работает «по-старому».

Вот почему одиночество сигнализирует нам о нехватке социальных контактов, необходимых для чувства безопасности.

Сейчас мы живём в мире, где количество социальных связей и контактов (по сути, поверхностных) увеличилось на несколько порядков по сравнению с жизнью наших предков (у которых были более глубокие отношения).

Современная культура популяризирует иметь обширные контакты, задаёт тренд на постоянное общение и знакомства. В таком загруженном жизненном цикле мало кому удаётся найти время, чтобы просто побыть одному.

Более того, стремление к временному одиночеству многими окружающими (да и нами самими) порой воспринимается как что-то не вполне здоровое, асоциальное, депрессивное.

10 неоспоримых преимуществ побыть наедине с собой

Существует очевидная разница между реальным одиночеством и «побыть одному».

Если одиночество действительно сигнализирует об отсутствии социальных контактов (кстати, количество реально одиноких людей в мире ежегодно растёт), то «побыть одному» свидетельствует нам об эмоциональной зрелости и здоровой психике.

И вот почему.

1. Отдохнуть и восстановиться

Общение — это активная работа, требующая расхода энергии. Мы не можем постоянно отдавать энергию, а значит, стоит иногда «поставить всё на паузу».

2. Соскучиться

Необходимо для того, чтобы нам опять захотелось поддерживать отношения с другими. Временный отказ от чего-либо только увеличивает его ценность.

Глоток воды после многочасовой жажды кажется самым вкусным и незабываемым. Перерыв в общении только усилит желание общаться и ценить близких людей.

3. Разобраться в отношениях, укрепить доверие

Сложно разобраться в отношениях с кем-то, когда вокруг много отвлекающих факторов.

Находясь в одиночестве, мы сможем лучше услышать голос собственного разума, прояснить спорные моменты в отношениях и укрепить доверие.

4. Провести гигиену мыслей

В фоновом шуме каждого дня мы встречаемся с негативной информацией, лишними новостями, сплетнями, навязчивой рекламой и т. п.

Время, проведённое наедине с собой, как душ смывает весь негатив, предохраняя нашу психику от перегрузки и укрепляя её иммунитет.

5. Укрепить уверенность в себе

В общении с другими мы неосознанно сравниваем себя с окружающими, и, естественно, нам кажется, что у других всё гораздо лучше, чем у нас.

Такие сравнения негативно сказываются на уверенности в себе. Но когда мы одни, нам не требуется себя ни с кем сравнивать, а это приводит к восстановлению баланса внутренней уверенности.

6. Снять стресс

Бешеный темп жизни повышает уровень тревожности и беспокойства, ведь мы всегда куда-то торопимся.

Когда мы одни и никуда не спешим, тогда и уровень стресса понижается, а значит, мы сможем взглянуть на текущие проблемы с другой точки зрения, и выработать более эффективное их решение.

7. «Включить сеть воображения»

Когда наш мозг рассредоточен, не вынужден концентрироваться на общение, а значит, и на внимание, когда мы «витаем в облаках», тогда включается нейронная сеть пассивного режима, в результате чего появляются на свет оригинальные мысли и решения возникающих проблем.

8. Расставить приоритеты

Когда мы одни и ни на что не отвлекаемся, то это позволяет гораздо лучше осознать свои цели и желания, понять какие из них реально наши, а какие сформированы под влиянием других и выработать эффективный план достижения по-настоящему своих целей.

9. Стать более независимым

Находясь в одиночестве, мы тренируем навык рассчитывать только на себя, так как в такие моменты больше не на кого положиться или спросить совета.

Мы развиваем навык думать и действовать независимо от мнения окружающих, брать ответственность на себя. Такой навык может очень пригодиться особенно в моменты, когда только мы можем себе помочь.

10. Стать более осознанным

При одиночестве мы обретаем ясность суждений и легче расставляем приоритеты в своей жизни, что, несомненно, сказывается на её качестве.