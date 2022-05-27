Психолог рассказала, как быстро распознать альфонса

По словам специалиста, если молодой человек на свидании рассказывает вам о материальных благах, которыми он обладал в прошлом, но решил продать их из-за финансовых трудностей, то перед вами альфонс.

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Хадарцева отметила, что такие мужчины, как правило, красиво ухаживают, отличаются хорошими манерами и презентабельным видом, но их несложно уличить во лжи о настоящем и прошлом.

«Если мужчина скрывает от вас место работы, рассказывает жалостливые сказки о том, как у него все раньше было хорошо и потом все оборвалось, значит, он альфонс», – сказала психолог.

Другим признаком является отказ мужчины познакомить возлюбленную с друзьями и родственниками. По словам Хадарцевой, такой человек будет рассказывать какие-то невнятные истории.

«Все истории, где в прошлом у него были самолеты, автомобили, дачи, которых он лишился незадолго до знакомства с вами, относятся к тому же», – отметила эксперт.