Сын маминой подруги: зависть и испорченная жизнь

Тема нового выпуска — сын маминой подруги. Это выражение породило множество прекрасных мемов, но когда дело касается реальной жизни, все получается не так уж весело.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы поговорили о том, что происходит с детьми, которых постоянно сравнивали со сверстниками, и какие проблемы им приходится разгребать во взрослом возрасте.
Героиню выпуска с детства родители сравнивали с другими, всегда была "дочь маминой подруги", которая лучше нее. Как результат — всю жизнь она всем завидует, в том числе близким подругам, и не знает, что хочет сама:
"Мне всегда было нужно то, что есть у других. Я стараюсь не показывать своих чувств, но настоящей дружбы у меня не получается. Ужасно стыдно, но я отбила парня у лучшей подруги только потому, что у нее парень появился раньше, чем у меня [...] Еще хуже то, что через несколько лет я переспала с мужем другой подруги просто потому что тогда очень хотела выйти замуж, а подходящих кандидатов не было".
Сейчас у героини своя семья, они испытывают финансовые трудности, из-за чего девушка не может общаться с друзьями, у которых все в порядке с деньгами.
"Мне невыносимо приходить в гости, видеть новые гаджеты, мебель или дорогие игрушки у их детей, которые я не могу купить своему ребенку. Я не могу слушать их рассказы о том, как они планируют отпуск или покупку, пока мы экономим даже на продуктах".
0:50 История героини.
4:43 Низкая самооценка: откуда она берется и как проявляется.
7:10 Почему люди с низкой самооценкой дружат с "изгоями и неудачниками".
8:00 Как человек программирует себя на вечное поражение.
8:45 Почему выгодно быть неуспешным и зачем родители дают такую установку.
10:45 Образ страдальца в менталитете россиян.
12:50 Какие последствия у подобных установок.
13:13 Что такое белое и черная зависть.
15:00 Отработка родительских пожеланий. Непройденная сепарация.
17:15 Что делать с эмоциями и нелюбовью к себе.
18:38 Критик и его объект: смещение агрессии.
21:12 Отсутствие связи с собственными желаниями, "стертая воля".
23:00 Почему мы ценим только то, что тяжело дается.
24:00 О чем сигнализирует психика через зависть и сравнение с другими.
25:33 Вещи как символ успеха.
27:19 Соревновательность: чем я лучше и хуже других.
27:59 Чувство вины. Откуда оно берется и как от него избавиться.
29:22 Конкуренция между братьями и сестрами в детстве: последствия.
32:49 Как организовать здоровую конкуренцию для ребенка.
34:20 Откуда берется родительский стыд и как не переборщить с желанием сделать ребенка лучше.
38:27 Конкуренция — страх ошибки.
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