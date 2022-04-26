Сын маминой подруги: зависть и испорченная жизнь

"Мне всегда было нужно то, что есть у других. Я стараюсь не показывать своих чувств, но настоящей дружбы у меня не получается. Ужасно стыдно, но я отбила парня у лучшей подруги только потому, что у нее парень появился раньше, чем у меня [...] Еще хуже то, что через несколько лет я переспала с мужем другой подруги просто потому что тогда очень хотела выйти замуж, а подходящих кандидатов не было".