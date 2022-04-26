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5 часов назад

Сын маминой подруги: зависть и испорченная жизнь

Екатерина Сурина
Сын маминой подруги: зависть и испорченная жизнь
Фото: Кадр из фильма "Война невест"Кадр из фильма "Война невест"

Тема нового выпуска — сын маминой подруги. Это выражение породило множество прекрасных мемов, но когда дело касается реальной жизни, все получается не так уж весело.

Видео дня

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы поговорили о том, что происходит с детьми, которых постоянно сравнивали со сверстниками, и какие проблемы им приходится разгребать во взрослом возрасте.

Что обсуждаем

Героиню выпуска с детства родители сравнивали с другими, всегда была "дочь маминой подруги", которая лучше нее. Как результат — всю жизнь она всем завидует, в том числе близким подругам, и не знает, что хочет сама:

"Мне всегда было нужно то, что есть у других. Я стараюсь не показывать своих чувств, но настоящей дружбы у меня не получается. Ужасно стыдно, но я отбила парня у лучшей подруги только потому, что у нее парень появился раньше, чем у меня [...] Еще хуже то, что через несколько лет я переспала с мужем другой подруги просто потому что тогда очень хотела выйти замуж, а подходящих кандидатов не было".

Сейчас у героини своя семья, они испытывают финансовые трудности, из-за чего девушка не может общаться с друзьями, у которых все в порядке с деньгами.

"Мне невыносимо приходить в гости, видеть новые гаджеты, мебель или дорогие игрушки у их детей, которые я не могу купить своему ребенку. Я не могу слушать их рассказы о том, как они планируют отпуск или покупку, пока мы экономим даже на продуктах".

Коротко о главном

0:50 История героини.

4:43 Низкая самооценка: откуда она берется и как проявляется.

7:10 Почему люди с низкой самооценкой дружат с "изгоями и неудачниками".

8:00 Как человек программирует себя на вечное поражение.

8:45 Почему выгодно быть неуспешным и зачем родители дают такую установку.

10:45 Образ страдальца в менталитете россиян.

12:50 Какие последствия у подобных установок.

13:13 Что такое белое и черная зависть.

15:00 Отработка родительских пожеланий. Непройденная сепарация.

17:15 Что делать с эмоциями и нелюбовью к себе.

18:38 Критик и его объект: смещение агрессии.

21:12 Отсутствие связи с собственными желаниями, "стертая воля".

23:00 Почему мы ценим только то, что тяжело дается.

24:00 О чем сигнализирует психика через зависть и сравнение с другими.

25:33 Вещи как символ успеха.

27:19 Соревновательность: чем я лучше и хуже других.

27:59 Чувство вины. Откуда оно берется и как от него избавиться.

29:22 Конкуренция между братьями и сестрами в детстве: последствия.

32:49 Как организовать здоровую конкуренцию для ребенка.

34:20 Откуда берется родительский стыд и как не переборщить с желанием сделать ребенка лучше.

38:27 Конкуренция — страх ошибки.

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А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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