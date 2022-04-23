Откуда берется стремление все контролировать

Почему успешные люди, которым доступны все радости жизни, так часто чувствуют себя абсолютно несчастными? Они виртуозно руководят бизнес-процессами и судьбами других, но не могут при этом обрести внутренний покой. «Лента.ру» вместе с экспертами решила разобраться, каким образом желание все контролировать влияет на ощущение счастья и как избавиться от маниакальной привычки держать руку на пульсе 24/7.

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Откуда возникает желание все контролировать?

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Неофициальный термин контрол-фрик, затрагивающий поведенческие привычки разных типов личности, появился в 1970-х годах и использовался для определения поведения человека, стремящегося структурировать не только свою жизнь, но и воздействовать на окружающих. Многие контрол-фрики объясняют свое поведение элементарной заботой об окружающих, однако не все так просто. Психологи отличают склонность все контролировать, эдакий перфекционизм, от болезненного чувства ответственности, когда человек переступает через мыслимые и немыслимые границы, лишь бы на выходе получить именно тот результат, к которому так стремился.

Алена Третьякова, семейный психолог:

Стремление все контролировать — защитный механизм психики, называемый в психологии «контроль всемогущий», под которым, как правило, скрываются глубинные страхи. Все всемогущество контроля на самом деле направлено на то, чтобы избежать ощущения беззащитности или беспомощности.

Контрол-фрики считают себя центром вселенной, а отсюда вытекают их две самые главные проблемы: ответственность и чувство вины. Раз я такой всемогущий, то должен все предусмотреть, спланировать и проконтролировать, а если что-то пошло не так — в этом точно есть моя вина, даже если в момент происходящего меня не было рядом. Такой человек не может признаться, что что-то от него не зависит, что есть события, которые никак не возможно предвидеть или повлиять на них. Ведь в этом случае он должен попрощаться со своей грандиозностью, а на это никак нельзя согласиться.

Постепенно тотальный контроль переносится перфекционистом на близкое окружение: он заставляет всех ходить буквально по струнке. Зачастую это происходит из-за боязни общественного осуждения. Ведь если человек лишний раз не поинтересуется у родных, где они, чем заняты или как их успехи, значит, он безответственно относится к своей семье. Другими словами, ему абсолютно все равно, как и чем живут его близкие, соответственно, и в глазах общества он будет выглядеть безответственным и бесперспективным.

Олег Долгицкий, клинический психолог, судебный эксперт-психолог:

Сам по себе контроль (как стремление к порядку) может быть вполне здоровым смыслом, характерным для людей с архетипом правителя. Также он может проявляться в качестве невротической реакции при параноидальных тенденциях и выступать в качестве патологического симптома, который может проявляться в форме авторитаризма.

Контрол-фрики — это неформальное название психологической акцентуации, связанной с навязчивым стремлением управлять всем, что происходит вокруг. Это просто бытовое обозначение людей, которые стремятся к патологическому порядку вокруг себя. Например, всевозможные биохакеры, которые пытаются контролировать гормоны в своем организме. Также это может быть родитель с гиперопекой над своим ребенком. Или начальник, который следит за каждым действием сотрудников. Некоторые контрол-фрики объясняют свое желание держать руку на пульсе стремлением обезопасить себя и близких от каких-то непредсказуемых ситуаций, обеспечив тем самым комфорт и безопасность.

В будущем контрол-фрики проявляют себя как тревожные личности, стремящиеся с помощью самоконтроля устранить чувство тревоги; как эмоциональные нарциссы, очень эгоцентричные, желающие демонстрировать собственное «я»; как истероидные типы с выраженной театральностью поведения. За счет контроля они способны достигать своей цели. Это могут быть педанты, стремящиеся все делать правильно. Чаще всего такой педантизм носит защитный характер: «Если все распланировать, сделать все как надо, то, возможно, ничего плохого не случится». Это могут также быть эмоционально лабильные личности, манипуляторы.

Больше всех склонны к тотальному контролю психологические диктаторы и, напротив, манипуляторы-«тряпки», то есть манипулирующие с позиции слабости. Например, мать, которая говорит ребенку: «Ты не помыл посуду, у меня заболит сердце».

При этом у контрол-фрика может происходить внутренняя идентификация с жестким родителем или родителем-контролером, то есть так он может имитировать стиль поведения родителя.

Типы контрол-фриков

Зависимые личности Нарциссы Истеричные личности Личности с параноидальным расстройством Обсессивно-компульсивные личности Навязчивое желание все контролировать может указывать на бессознательное стремление к власти и попытку избавиться от излишней тревожности. Психологи выделяют пять основных типов контрол-фриков:

В зависимости от проявления страхов поведение контрол-фриков значительно отличается. Так, например, нарциссы желают самоутвердиться, им важно знать, что они лучше всех на свете. И для них станет настоящей трагедией, если вдруг окружающие усомнятся в их идеальности, узнают о слабостях и недостатках.

А вот зависимым личностям очень важно понимать, что их не бросят, что в них нуждаются как ни в ком другом. Они панически боятся остаться в одиночестве, поэтому изводят своего партнера манипуляциями и давлением на жалость. Зачастую такое поведение обусловлено тотальным контролем и ограничениями в детском возрасте. Со временем оно обретает гипертрофированную форму и указывает на проявление психологического дисбаланса.

Чем опасна мания тотального контроля?

Согласно многочисленным исследованиям, люди, которые стремятся контролировать всех и вся, чаще остальных сталкиваются с бессонницей, проблемами с сердцем, тревожностью, скачками артериального давления и хронической усталостью. Кроме того, у контрол-фриков зачастую наблюдаются различные неврозы и психоэмоциональные проблемы.

Что касается негативных проявлений, то в повседневной жизни контрол-фрики расходуют слишком много энергии на решение зачастую несуществующих проблем.

Негативный результат воспринимается ими как самая настоящая трагедия, лишающая смысла дальнейшего существования

И вместо того чтобы подмечать радости жизни и наслаждаться счастьем, они растрачивают ресурсы и раздражают окружающих своим контролем. Особенно активно это проявляется в рабочем процессе.

В отношениях это проявляется еще более остро. Контрол-фрики пытаются быть в курсе всех действий партнера, не давая ему вздохнуть свободно. И если в самом начале это может восприниматься как реальная забота и внимание, то со временем избранника начнет тяготить отсутствие доверия и попытки манипулировать. Соответственно, такие навязчивые отношения не принесут радости и счастья никому из партнеров.

По словам экспертов, тотальный контроль лишь создает иллюзию стабильности и благополучия, но не является абсолютным гарантом отсутствия неудач.

Контрол-фрик думает, что он может все контролировать, влиять на все происходящее вокруг. Это механизм психологической защиты, достаточно незрелый и непродуктивный. Тотальный контроль неосуществим в принципе, то есть в конце концов при стремлении все контролировать однажды и неоднократно происходит срыв.

Например, случаются конфликты в семье, и в результате дело иногда доходит до развода, хотя «контрол-фрик» совершенно не стремился к такому итогу. На работе эффективность деятельности контрол-фрика падает, поскольку в коллективе к нему начинают относиться определенным образом. В конце концов тревожность «контрол-фрика» только возрастает — и в быту, и в общении с различными социальными группами.

Уверенность, что все зависит только от этого человека и без него люди точно не обойдутся. Малейшее отклонение от ранее намеченного плана сравнимо с катастрофой вселенского масштаба. Безукоризненное следование девизу: «Хочешь сделать хорошо — делай все сам». Максимальный уровень недоверия к окружающим: обязательно нужно за ними все перепроверять и переделывать. Абсолютная правота в своих действиях и решениях. Попытка заранее предотвратить любой негативный исход ситуации. Много неоправданных страхов и тревог. Перфекционизм всегда и во всем: критичность не только к чужим, но и к собственным ошибкам. Распознать контрол-фрика достаточно просто. Существует несколько признаков, красноречиво указывающих на маниакальную страсть контролировать все вокруг:

Как ослабить хватку и избавиться от признаков контролера?

Татьяна Потапова, врач-психотерапевт, доцент, к.м.н.:

Прежде всего необходимо осознать опасность, которую несет такое поведение. Надо понять, что таким способом не всегда получится достигнуть цели, поскольку стремление контролировать других создает проблемы во взаимоотношениях с близкими, окружающими людьми.

Можно также ослабить хватку и сконцентрироваться только на одной приоритетной сфере жизни. Не надо пытаться объять необъятное, лучше направить энергию в определенное русло, наиболее значимое и перспективное. Стоит только попрощаться с перфекционизмом, как воспринимать окружающую реальность станет намного проще.

Важно перестать решать за других, что им делать и как жить. Необходимо отказаться от желания раздавать советы, особенно в том случае, если о них не просят

Научиться доверять и делегировать задачи — еще один путь к избавлению от тотального контроля. Другими словами, не стоит ходить за близкими по пятам, проверяя каждый их шаг, или делать за коллег их работу. Можно переложить часть забот и ответственности на окружающих и понаблюдать за происходящим.

Если же контрол-фрик оказался в вашем окружении, надо попробовать мягко, но четко отстоять свои границы. Очень сложно бывает указать близким людям на их недостатки, однако это необходимо сделать, чтобы защитить себя от давления и чрезмерного контроля. Главное — не копить в себе обиды и не идти на поводу чужих желаний, иначе последствия могут оказаться еще более неприятными и непредсказуемыми.

Алена Третьякова, семейный психолог:

Есть много прекрасных советов, как преодолеть этот недуг. Главная сложность заключается в том, что сами контрол-фрики редко видят в этом проблему, а потому и исправлять что-то не собираются. Советы, как правило, откликаются тем, кто попадает под всемогущее влияние контрол-фрика, кто может со стороны оценить масштаб бедствия. Однако донести их до адресата можно только тогда, когда подобное поведение будет приносить самому контрол-фрику больше проблем, чем преимуществ.

Такие люди способны меняться, только если в их жизни происходит что-то серьезное, что заставляет по-новому взглянуть на свое отношение к ней.

Если человеку удалось отследить у себя черты контролера и даже честно себе в этом признаться, можно его поздравить — большая часть работы уже позади

Олег Долгицкий, клинический психолог, судебный эксперт-психолог: