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2 часа назад

Психолог дала инструкцию по избежанию конфликта в интернет-переписке

Мослента

Инструкцию по избежанию конфликта в интернет-переписке дала в беседе с «Мослентой» клинический психолог-эксперт с опытом работы более десяти лет Мария Бабушкина.

Психолог объяснила, как избежать конфликта в переписке
Фото: МослентаМослента

Специалист подчеркнула, что кем бы люди не приходились друг другу, при заочном разговоре важно не переходить на личности.

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«Избегайте высказываний, начинающихся на "ты"/"вы", насколько это возможно. Используйте "я"-высказывания, которые передают ваши чувства и переживания относительно того, что вы считаете несправедливым/неправильным», — сказала Бабушкина.

Она посоветовала интернет-собеседникам быть диалогичными, делать короткие, лаконичные заявления.

«Если вам нужно сообщить оппоненту о его ошибках или личной на него обиде, говорите об этом так, как вам самим было бы легче воспринять подобное», — отметила собеседница «Мосленты».

Если у одного участника переписки есть некоторые подозрения в отношении другого, не стоит заниматься телепатией, лучше прямо спросить об этом, продолжила она.

«В одном сообщении говорите об одной конкретной проблеме. Спросите себя, что больше всего вас беспокоит, чтобы попытаться определить вашу главную претензию. Не меняйте тему, пока не получите ответ на этот вопрос», — порекомендовала Бабушкина.

Также она посоветовала высказывать любые жалобы максимально доброжелательно и спокойно.

По словам эксперта, разногласия часто не являются показателем того, что кто-то прав, а кто-то виноват.

«Оба человека могут быть правыми, но просто иметь различные точки зрения. Будьте готовы иногда соглашаться с мнением другого человека», — сказала психолог.

Бабушкина подчеркнула, что никаких обзываний, сарказма или подрыва репутации оппонента в переписке быть не должно.

«Если собеседник начинает оскорблять, высмеивать вас, прекращайте диалог и переносите его на другое время», — посоветовала она.

Собеседница «Мосленты» отметила, что важно фокусироваться на позитивных сторонах и словах собеседника, говорить ему о том, что вам нравится, в первую очередь.

«Если вы хотите отправить голосовое сообщение, предварительно спросите у собеседника, удобно ли это для него в конкретный момент времени. Любые сообщения ночью уместно отправлять только близким людям. Старайтесь вести переписку в период с девяти часов утра до девяти часов вечера», — заключила специалист.

Ранее Бабушкина назвала плюсы жизни за городом в стрессовый период.

Психология,
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