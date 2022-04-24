Страхи, из-за которых женщины не хотят выходить замуж

С самого детства мы наряжаемся в невест, играем в дочки-матери, читаем сказки про принцев. Поэтому, однажды встретив привлекательного мужчину, многие девушки уже на первых свиданиях примеряют его фамилию и представляют свадебное платье. Между тем в современном мире встречается все больше случаев, когда женщины не стремятся выйти замуж. Но почему так происходит?

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Женщины, которые не связывают себя узами брака, делятся на несколько типов. Например, к первому относятся те, кто не находят смысл жизни в создании семьи, как это принято считать. Вторым не повезло встретить достойного кандидата в мужья. Тогда как на любовном фронте у третьих все прекрасно, но стоит только дойти до более серьезных шагов у них начинается паника. Среди данной категории девушек часто встречаются сбежавшие невесты, а всему причиной различные страхи.

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Страх №1:Он — не тот мужчина

Сомнения в выборе абсолютно нормальны. Все-таки брак — серьезный шаг в жизни каждого человека. При чем колебания происходят и в парах, которые находятся в длительных отношениях. Это вызвано страхом перемен и неизведанности. Но, если люди прожили вместе много лет, у них ничего не изменится, разве что появится штамп паспорте.

Страх №2:Любовь пройдет

Многим знакома фраза «Любовная лодка разбилась о быт». Действительно, вступая в брак, у супругов начинается проверка на прочность. Считается, что именно быт разрушает даже самые крепкие чувства, лишает романтики и убивает любовь. Но есть решение! Чтобы избежать скандалов и не разорвать связь под натиском домашних хлопот, следует распределять обязанности в паре.

Страх №3:Повторение печального опыта

Когда девушка уже состояла в серьезных отношениях, но история закончилась не хеппи-эндом, а ручьем слез, проливаемым в подушку, наверняка получен травмирующий опыт. Тогда не каждая будет готова вступить в новые отношения из-за страха испытать боль еще раз. Если бывший оказался отрицательным персонажем, надо пережить эту ситуацию и принять как полезный опыт.

Страх №4:Повторите историю у знакомых

Есть много людей, которые состоят в неудачном браке. Это только их личная история и никого не касается. Не надо обращать внимание на такие союзы. Полезнее вспомнить о любящих друг друга парах. Лучше рискнуть и постараться создать гармоничные отношения, нежели заранее лишить себя шанса на счастье.

Страх №5:Не справитесь с ответственностью

Женщин не меньше мужчин в браке пугает ответственность. Человек всегда думал только о себе любимом, а вместе с печатью в паспорте у него появляются обязательства перед партнером.

Страх №6:Все изменится

С браком связано множество стереотипов, которые пугают неопытных девушек. Например, в браке нет свободы и времени на себя, ведь надо готовить борщи, мыть полы, воспитывать детей и подгонять ленивого мужа. Но в каждая пара должна работать над своими отношениями, чтобы избегать пугающих моментов.

Страх №7:Будет развод

Никто не может быть уверен в том, что проживет с любимым до старости. В жизни все меняется, при чем некоторые повороты судьбы оказываются слишком резкими. Однако это не повод опускать руки. Любите друг друга, работайте над отношениями, стремитесь жить долго и счастливо и все получится.

Страх №8:Не получится построить карьеру

В ряде случаев семейная жизнь уступает карьере по приоритету. В современном мире многие девушки стремятся состояться, реализоваться, чтобы не зависеть от кого-либо Только потом готовы связывать себя узами брака.

Страх №9:Недостойны

Проблемы в личной жизни возникают как у женщин с низкой самооценкой, так и у слишком самоуверенных особ. В первом случае преграждают путь к счастью мысли о недостаточной привлекательности, а в другом — завышенная планка к потенциальным кандидатам в мужья.

Страх № 10:Потерять связь с родными

Особенно трудно выходить замуж девушкам, которые сильно привязаны к своей семье. Мысли о разлуке с ними пугают, тревожат и порождают страх перед отдельным проживанием и, соответственно, свадьбой.