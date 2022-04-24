Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Психотерапевт перечислил способы помощи при хроническом стрессе

Мослента

Михаил Кумов, врач-психотерапевт АО «Медицина», член Российской профессиональной психотерапевтической лиги в интервью «Газете.ру» перечислил способы помощи при хроническом стрессе.

Названы способы помощи при хроническом стрессе
Фото: МослентаМослента

Специалист пояснил, что при стрессе изменяется функционирование нервной и эндокринной систем и организм тратит много сил на их восстановление.

Видео дня

Как правило, самым часто испытываемым видом стресса является психоэмоциональный, который из-за негативных эмоций может привести к возникновению хронического стрессового состояния и психологическим проблемам, отметил врач.

По словам психотерапевта, научиться переносить стрессовое состояние может помочь когнитивно-поведенческая терапия, назначаемая врачом. Данная методика сформировывает новые стереотипы поведения, изменяет восприятие негативных факторов и событий, минимизирует влияние стрессовых ситуаций на нервную систему, рассказал эксперт. Кроме того, он подчеркнул, что при некритичном уровне стресса будут полезны занятия спортом, йогой, прогулки на свежем воздухе, хобби.

Врач также предостерег от употребления большого количества еды при стрессе, так как это может привести к ухудшению психологического состояния и проблем со здоровьем. Лучше, по его словам, в этот период увеличить долю белковосодержащих продуктов (мясо птицы, рыба, молочные продукты), а также свежих овощей. Перейти на дробное питание — пять-шесть раз в день и потреблять в дополнение к обычной норме воды в день еще пол-литра.

«Ни в коем случае не следует запивать стресс алкоголем — негативные последствия его употребления часто перевешивают желаемый транквилизирующий эффект»,

— предупредил Кумов.

Если у человека затяжной стресс перешел в депрессию, то параллельно к когнитивно-поведенческой терапии врач может назначить медикаментозную терапию. Пациенту в таком случае могут назначаться препараты из группы транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков, ноотропов, общеукрепляющая терапия. Важно помнить, что препараты, а также их дозировку определяет только специалист, подчеркнул психотерапевт.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители