Названы способы помощи при хроническом стрессе

Михаил Кумов, врач-психотерапевт АО «Медицина», член Российской профессиональной психотерапевтической лиги в интервью «Газете.ру» перечислил способы помощи при хроническом стрессе.

Фото: Мослента Мослента

Специалист пояснил, что при стрессе изменяется функционирование нервной и эндокринной систем и организм тратит много сил на их восстановление.

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Как правило, самым часто испытываемым видом стресса является психоэмоциональный, который из-за негативных эмоций может привести к возникновению хронического стрессового состояния и психологическим проблемам, отметил врач.

По словам психотерапевта, научиться переносить стрессовое состояние может помочь когнитивно-поведенческая терапия, назначаемая врачом. Данная методика сформировывает новые стереотипы поведения, изменяет восприятие негативных факторов и событий, минимизирует влияние стрессовых ситуаций на нервную систему, рассказал эксперт. Кроме того, он подчеркнул, что при некритичном уровне стресса будут полезны занятия спортом, йогой, прогулки на свежем воздухе, хобби.

Врач также предостерег от употребления большого количества еды при стрессе, так как это может привести к ухудшению психологического состояния и проблем со здоровьем. Лучше, по его словам, в этот период увеличить долю белковосодержащих продуктов (мясо птицы, рыба, молочные продукты), а также свежих овощей. Перейти на дробное питание — пять-шесть раз в день и потреблять в дополнение к обычной норме воды в день еще пол-литра.

«Ни в коем случае не следует запивать стресс алкоголем — негативные последствия его употребления часто перевешивают желаемый транквилизирующий эффект»,

— предупредил Кумов.