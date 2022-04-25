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3 часа назад

Психолог заявил о массовом оглуплении американских институтов

Lenta.ru

Последние 10 лет Соединенные Штаты массово и бесповоротно глупеют. Об этом заявил социальный психолог Джонатан Хайдт (Jonathan Haidt) в статье для журнала The Atlantic.

Психолог заявил о массовом оглуплении американских институтов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в 2010-х годах «внезапно что-то пошло не так».

«Мы дезориентированы, не можем говорить на одном языке или признавать одну и ту же истину. Мы отрезаны друг от друга и от прошлого», — пояснил он, проведя параллель с разрушенной Вавилонской башней.

Хайдт отметил, что данная метафора отражает не только то, что происходит между республиканской и демократической партиями, но также внутри университетов, компаний, профессиональных ассоциаций, музеев и даже семей.

Психолог напомнил, что соучредитель компании Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг в 2012 году написал письмо инвесторам, в котором выразил надежду «изменить то, как люди распространяют и потребляют информацию».

Однако, считает Хайдт, все прошло не так, как задумал американский предприниматель. В частности, он отметил, что в 2013 году мода на «вирусные» посты стала поощрять в пользователях нечестность. В результате IT-компании стали играть негативную роль в жизни американцев и привели к несправедливости и дисфункции власти. «Социальные сети преувеличили легкомыслие и превратили его в оружие», — заявил Хайдт.

При этом, подчеркнул специалист, особенно в середине-конце 2010-х годов пострадали многие ключевые учреждения Америки. По его мнению, они стали глупее в массовом порядке.

Психология,Марк Цукерберг,
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