Психолог заявил о массовом оглуплении американских институтов

Последние 10 лет Соединенные Штаты массово и бесповоротно глупеют. Об этом заявил социальный психолог Джонатан Хайдт (Jonathan Haidt) в статье для журнала The Atlantic.

По его словам, в 2010-х годах «внезапно что-то пошло не так».

«Мы дезориентированы, не можем говорить на одном языке или признавать одну и ту же истину. Мы отрезаны друг от друга и от прошлого», — пояснил он, проведя параллель с разрушенной Вавилонской башней.

Хайдт отметил, что данная метафора отражает не только то, что происходит между республиканской и демократической партиями, но также внутри университетов, компаний, профессиональных ассоциаций, музеев и даже семей.

Психолог напомнил, что соучредитель компании Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг в 2012 году написал письмо инвесторам, в котором выразил надежду «изменить то, как люди распространяют и потребляют информацию».

Однако, считает Хайдт, все прошло не так, как задумал американский предприниматель. В частности, он отметил, что в 2013 году мода на «вирусные» посты стала поощрять в пользователях нечестность. В результате IT-компании стали играть негативную роль в жизни американцев и привели к несправедливости и дисфункции власти. «Социальные сети преувеличили легкомыслие и превратили его в оружие», — заявил Хайдт.