Названы пять шагов к здоровой и богатой жизни

«Время — это единственный не возобновляемый ресурс, нельзя тратить его на то, что нас не радует», — уверена Манке. Она считает, что нужно выстраивать четкие границы и понимать, сколько времени человек может потратить на других, а сколько ему нужно на самого себя. «Когда вы больше заботитесь о себе, вы можете большее»,