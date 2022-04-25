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30 минут назад

Австралийские психологи научились по глазам выявлять отсутствие фантазии

Газета.Ru

Австралийские психологи обнаружили новый признак, выдающий у человека афантазию — неспособность к визуализации образов. Статья об этом опубликована в журнале eLife.

Психологи научились выявлять отсутствие фантазии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Феномен афантазии, при котором люди не могут визуально представлять предметы и лица, был описан еще в далеком 1880 году, и, по разным данным, он присущ от 2,5 до 3% населения Земли.

В ходе эксперимента добровольцам с афантазией и нормальным воображением было предложено взглянуть на картинки с яркими и темными формами на сером фоне — зрачки всех участников реагировали сужением или расширением в зависимости от освещенности. Однако, если при попытке представить те же объекты зрачки людей из первой группы также сужались или расширялись, то у добровольцев с афантазией они почти не менялись.

"В итоге мы показали, что в группе нет признаков реакции зрачков у людей с афантазией. Теперь мы близки к созданию объективного физиологического теста, наподобие анализа крови, чтобы точно узнать, у кого есть афантазия",

— пояснили авторы работы.

Психология,
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