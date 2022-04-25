Психологи научились выявлять отсутствие фантазии

Феномен афантазии, при котором люди не могут визуально представлять предметы и лица, был описан еще в далеком 1880 году, и, по разным данным, он присущ от 2,5 до 3% населения Земли.

В ходе эксперимента добровольцам с афантазией и нормальным воображением было предложено взглянуть на картинки с яркими и темными формами на сером фоне — зрачки всех участников реагировали сужением или расширением в зависимости от освещенности. Однако, если при попытке представить те же объекты зрачки людей из первой группы также сужались или расширялись, то у добровольцев с афантазией они почти не менялись.