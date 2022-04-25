Перечислены самые популярные ошибки в общении с коллегами

Эксперт по этикету Жаклин Уитмор заявила, что начало работы на новом месте — всегда своего рода вызов, так как она требует знакомства с незнакомым коллективом и подтверждения компетенций человека. Большое значение для наиболее плавной адаптации имеют базовые навыки общения на рабочем месте, потому важно избегать самых распространенных нарушений рабочего этикета. Специалист в беседе с онлайн-изданием Fox News Digital перечислила четыре самые популярные из них.

Главной ошибкой в поведении нового члена коллектива на работе Уитмор назвала высокомерие, так как унижение стоящих ниже по карьерной лестнице людей выглядит не слишком хорошо. «Относитесь к уборщику с тем же уважение, с каким вы относитесь к генеральному директору», — пояснила эксперт. Также она предостерегла от излишней самоуверенности, так как попытка доказать, что «вы самый умный человек в комнате» не совсем разумная стратегия. По ее словам, надо стараться смотреть на мир глазами других людей, это поможет лучше понять их.