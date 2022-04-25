Как восстановить энергию для работы и жизни

Модная фраза «быть в ресурсе» знакома всем, а знают, как это сделать — единицы, хотя методы очень просты.

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С ужасом глядя в ежедневник, многие понимают, что дел предстоит множество, некоторые из них даже приятные, но ни вдохновения, ни радостного волнения это больше не вызывает. Настойчивый голос в голове предлагает немного полежать, отложить все планы на завтра, ведь сил нет даже на повседневные обязанности.

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Мы все знаем, как «обесточивает» стресс и тревожность, но восстанавливать жизненные ресурсы необходимо, ведь апатия и усталость может перерасти в депрессию, избавиться от которой куда сложнее. Правда, восполнить силы тоже непросто, но специалисты уверены — сделать это можно самостоятельно.

Залатайте течь

Мелкие незавершенные дела, как пиявки, высасывают из нас жизненные силы: понемногу и, кажется, незаметно, но чем их больше, тем сильнее возрастает тревожность и чаще накатывает апатия. Разберитесь с запланированными, но не доведенными до конца задачами. Вы почувствуете гордость за себя и перестанете постоянно тревожиться. Ощущение снежного кома больше не будет преследовать, а вместе с ним уйдет и апатия.

Увеличьте работоспособность

Бросайте себе вызовы: например, выполнить задачу на 10—15 минут быстрее, чем обычно. Вы поймете, что успеваете больше, а освободившееся время можно потратить на полноценный отдых.

Отличный вариант — знаменитая техника «Помидорро»: заведите таймер на 25—45 минут, в это время концентрируйтесь только на делах, а затем 15 минут отдыхайте. Оказывается, не отвлекаясь на мессенджеры и социальные сети можно выполнить работу гораздо быстрее.

Двигайтесь

Сколько раз вы слышали о том, что спорт не отнимает силы, а восстанавливает их? Уверены, что много. Но если нет желания идти в бассейн или тренажерный зал, просто начните гулять пешком. Хотя бы полчаса в день под любимую музыку. Или потанцуйте. А, может, вам нравится йога, растяжка? Неважно, какой вид активности вы выберите, ведь любое движение улучшит кровоток, нормализует сон и поможет работе мозга. Работать станет куда проще, появятся силы на давно запланированные дела.

Создайте «место силы»

Увлеченные люди переживают стресс гораздо легче, ведь у них всегда есть способ «сбежать» из пугающей реальности в рисование, спорт, музыку, рукоделие. У вас есть такое хобби, которое поглощает полностью, позволяет отключиться от повседневных задач и забот? Если да, занимайтесь им чаще, выделите на это время и не позволяйте никому и ничему вас отвлекать.

А если нет, займитесь поиском вашей страсти. Ищите увлеченно, ведь хобби может помочь восполнить ресурс и создать запас прочности. Ходите на мастер-классы, пробуйте новое, расспросите друзей об их интересах. Еще один способ: вспомните, что увлекало вас в детстве. Может, вы обожали рисовать? Или мечтали играть в волейбол? Попробуйте сделать это сейчас, когда на это есть и время, и финансы.

Отправляйтесь на свидание