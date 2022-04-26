Почему при кризисе важно продолжать обычную жизнь

Любая кризисная ситуация заставляет нас нервничать и переживать. Как правильно пережить кризис, и почему нужно стараться вести привычную жизнь, рассказывает психолог Юлия Столярова.

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Все мы приходим в эту жизнь, чтобы развиваться и получать новый опыт. Любой кризис – это всегда переходное время.

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Это та точка, в которой появляются разные варианты развития событий, а потому в этот момент особенно важно сделать правильный выбор, построить правильный вектор и начать двигаться в верном направлении.

Кризисная ситуация – время перемен

Мы не всегда можем повлиять на происходящее в мире, но мы ответственны за наше внутреннее состояние.

Для тех, кто готов заглянуть внутрь себя, кризис – время не только для разрушения, но и период роста, ведь она позволяет обнаружить невидимые до этого программы психики.

Если вы чувствуете напряжение, раздражение, пустоту, одиночество, ярость – то, от чего вы отстранялись раньше, то сейчас самое время посмотреть себе в глаза и осознать, что это всё жило в вас.

Оно не возникло откуда-то вдруг, отравив ваш внутренний мир внешней паникой. Ситуация в мире проявляет то, что внутри, и лучшее, что вы можете для себя сделать – это трансформировать старые конструкции в новые.

То, что в спокойное время находится в спящем режиме, в кризис выходит на поверхность: поднимаются старые чувства, страхи и состояния, становятся видны многие слепые зоны психики.

У нас появляется возможность увидеть и взять в работу личные и родовые программы, на проработку которых в спокойные времена ушли бы годы.

И из точки А – состояния, в котором вы сейчас находитесь со знаниями о себе и мире на настоящий момент, можно очень быстро вырасти до точки Б, где будет место для вас с вашими новыми знаниями и возможностями.

Почему важно слушать себя и своё тело?

Процессы, происходящие в коллективной психике, переработать невозможно, поэтому важно отделять общеколлективные программы от родовых и личных.

Не включайтесь в новости и соцсети, чтобы не дать коллективному бессознательному себя увлечь.

Это не значит, что нужно игнорировать происходящее в мире, но важно не вариться в этом бесконечно, и не добавлять ещё больше страха и гнева в этот нарастающий снежный ком.

На уровне чувств и эмоций мы хотим гармонии и спокойствия, и мы привыкли считать, что это спокойствие зависит от внешнего пространства.

Задайте себе вопрос: чем я не управляю?

Внешней политикой, курсом доллара, наличием сахара в магазинах. Проясните это для себя – это снимет с вас большой груз.

Когда вы переводите фокус внимания на то, на что вы не можете повлиять, вы теряете огромное количество своей энергии.

Остановив этот процесс и вернув себя в состояние центрирования, вы сможете направить эту энергию на то, чем вы действительно управляете. Причём не из состояния паники и страха, а из центрированного состояния.

Чем я управляю? Что я могу?

Например, создать финансовую подушку, заботиться о своём состоянии и своей семье и так далее. Вы сможете начать видеть возможности, точки роста и приложения своей энергии.

Помните, что всё происходящее в жизни – не результат, а процесс, через 5 минут всё снова может измениться, пространство постоянно по-новому складывает события, людей, ощущения.

Если вас охватил страх и тревожность, понаблюдайте за своими чувствами и внутренними ощущениями: что происходит в груди, в животе, в голове?

Исследуйте, что происходит с телом прямо сейчас.

Не убегайте в дела в попытке отвлечься: если не успеть понять ничего о своём состоянии, вы рискуете создать ещё большее сопротивление тела и психики, когда мышцы спазмируются, дыхание учащается, мысли бегают, выдавая иррациональные решения.

Чтобы не терять осознанность и не делать поспешных выводов, отпустите ожидания и просто наблюдайте за тем, какие импульсы будут проявляться.

Как разные типы личности реагируют на опасность

У психики есть разные способы защиты в критической ситуации. Когда мы сталкиваемся с внешним стрессом, мы реагируем на него, исходя из наших особенностей.

Один из типов защиты – это нападение, а потому в кризисных ситуациях люди часто проявляют агрессию. Такая реакция обычно свойственная жёстким людям, склонным всё контролировать.

Агрессия развивается как реакция на стресс, но если источник стресса глобален, и нет точного адресата, которого можно назначить виноватым, люди начинают искать, на что и на кого эту агрессию обратить, вместо того, чтобы направить её в конструктивное русло.

Второй вариант психологической защиты – замирание. Так реагируют высокотревожные люди, часто страдающие паническими атаками. При замирании тело будто впадает в спячку, становится сложно заставить себя двигаться и даже дышать.

В этом состоянии невозможно ничего делать, а жизнь будто встаёт на паузу. Чтобы как-то использовать возможности, которые даёт кризис, таким людям нужно сначала выйти из замирания: перейти в расслабление, устойчивость, а уже потом начинать движение.

Ещё один способ защиты – убежать. Люди убегают в алкоголь, компьютерные игры, сериалы: если человек не справляется с обрушившейся реальностью, он просто от неё убегает.

Наше тело – наш якорь

Чтобы не поддаться волне эмоций, нам нужен хороший контакт с телом, ведь оно – наш якорь в физическом мире.

Структура тела такова, что стабильность для него – это безопасность, перемены его пугают. Если оно напрягается или замирает, нужно начать расслаблять его, распускать зажимы, чтобы вернуть тело к жизни.

Вы можете всё понимать на уровне сознания, замечать, что на вас действуют социальные программы, но если ваше тело выдаёт рептильные реакции, вы не сможете выйти из критической точки.

Сейчас, как никогда, велик соблазн поддаться бесчувственности, ещё больше себя заморозить, чтобы не ощущать боль, ярость и отчаяние.

Однако, если вы физически в безопасности, важно не замирать и не останавливать проявление чувств с помощью мышечного напряжения.

Если вы десятилетиями не слушали свои импульсы, телу потребуется время на то, чтобы поверить, что его и правда слышат.

Когда телу будет безопасно показывать вам свою боль, и вы научитесь лелеять его, как ребёнка, оно начнёт показывать вам истинные блоки и зажимы, с которыми можно будет постепенно справиться.

Расслабленное здоровое тело и высокая чувствительность – это то, чего мы так хотим для качественной полноценной жизни. Для каждой из нас очень важно сохранить свою уязвимость, ведь женская сила не про мечи и доспехи, а про веру в том, что мы делаем и умение выбрать вектор и понять, куда нам важно двигаться именно сейчас.

Простая практика, которая поможет найти баланс и спокойствие

Предлагаю попробовать простую практику для баланса трёх центров. Перед началом любого упражнения сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а все фразы произносите вслух.

Положите руку на лоб и задайте себе вопрос: «Что я думаю об этой ситуации?»

Произносите ответ: «Я думаю, что …».

Продолжайте: «Я признаю эти мысли в своей голове и даю им место».

Глубоко вдохните и выдохните через рот.

Положите руку на грудь с вопросом: «Что я чувствую, когда думаю об этом?»

Проговорите свои чувства, например: «Я чувствую злость/обиду».

Продолжайте: «Я признаю своё чувство злости и даю ему место».

Глубоко вдохните и выдохните через рот.

Положите руку на низ живота с вопросом: «Что хочет сделать моё тело, когда я это чувствую?»

Произнесите ответ: «Моё тело хочет…».

Проговорите: «Я признаю инстинкты своего тела и даю им место».

Глубоко вдохните и выдохните через рот.

После того как вы осознаете свои чувства и эмоции и признаете их, ваше тело сможет расслабиться, а дышать станет легче.