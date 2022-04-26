Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
2 часа назад

OBI полностью возобновит работу в России до 11 мая

Парламентская газетаиещё 27

Zara назвала дату открытия российских магазинов
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Сеть OBI полностью возобновит работу на территории России до конца майских праздников. Первым откроется гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

OBI — сеть гипермаркетов направления DIY (с англ. — Do it yourself — «сделай сам» — прим.ред.), работает в России с 2003 года. В 14 российских городах насчитывается 27 гипермаркетов OBI.

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин OBI Ходынское Поле», — говорится в сообщении.

К 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины Москвы и Санкт-Петербурга, до 11 мая это сделают все 27 гипермаркетов. 

Ранее стало известно, что OBI продала российское подразделение инвестору из России

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим ряд западных стран объявил о введении санкций против Москвы, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране. В частности, в начале марта сообщалось, что OBI прекращает работу на территории России в связи с событиями на Украине.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители