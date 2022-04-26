Zara назвала дату открытия российских магазинов

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Сеть OBI полностью возобновит работу на территории России до конца майских праздников. Первым откроется гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

OBI — сеть гипермаркетов направления DIY (с англ. — Do it yourself — «сделай сам» — прим.ред.), работает в России с 2003 года. В 14 российских городах насчитывается 27 гипермаркетов OBI.

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин OBI Ходынское Поле», — говорится в сообщении.

К 1 мая должны вернуться к привычному режиму работы магазины Москвы и Санкт-Петербурга, до 11 мая это сделают все 27 гипермаркетов.

Ранее стало известно, что OBI продала российское подразделение инвестору из России.