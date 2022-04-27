Психолог рассказал, как избегать ссор с близкими из-за разных точек зрения

Психолог Стивен Стосни дал советы, как избежать ссор с близкими из-за разных точек зрения.

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По словам эксперта, дискуссии ведут партнеры, а споры происходят между оппонентами. Обсуждения на повышенных тонах происходят, когда участники диалога не пытаются найти правду, а хотят продемонстрировать свою значимость и выяснить, кто главный, а также поднять самооценку, отстояв позицию.

Таких бесед необходимо избегать. Психолог дал три совета, как вести диалог. Первое: не стоит обесценивать, унижать и покушаться на самооценку собеседника.

Второе: следует избегать гнева и обид при разговоре. Третье: необходимо помнить, что близость и отношения, а также чувства намного важнее разногласий, передает Nation News.