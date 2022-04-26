Ученые нашли механизм подавления страшных воспоминаний

Японские ученые из Токийского университета науки (Tokyo University of Science) разработали способ подавлять пугающие воспоминания.
Сейчас для терапии медики назначают ингибиторы обратного захвата серотонина и бензодиазепины. Но многим пациентам лекарства не помогают. Есть острая необходимость в разработке новых терапевтических средств, которые отличаются по принципу действия.
Специалисты на мышах исследовали механизм, которые участвует в избирательном подавлении пугающих воспоминаний. Химически синтезированное соединение KNT-127, подавляющее страх, ученые вводили грызунам, выявляя области мозга, которые отвечают за подавление страха.
Был исследован молекулярный механизм опосредованного KNT-127 подавления воспоминаний о страхе. KNT-127 вводили мышам в определенные части мозга. В этот момент были выявлены области, участвующие в подавлении страха посредством активации дельта-рецепторов.
В иттоге условная реакция страха у мышей, которым вводили KNT-127, существенно уменьшилась.
Ученые уверены, что их открытие будет важно для нейробиологии и поможет в создании новых средств лечения связанных с пугающими воспоминаниями расстройств.