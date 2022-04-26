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31 минуту назад

Ученые нашли механизм подавления страшных воспоминаний

runews24.ru

Японские ученые из Токийского университета науки (Tokyo University of Science) разработали способ подавлять пугающие воспоминания.

Ученые нашли механизм подавления страшных воспоминаний
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сейчас для терапии медики назначают ингибиторы обратного захвата серотонина и бензодиазепины. Но многим пациентам лекарства не помогают. Есть острая необходимость в разработке новых терапевтических средств, которые отличаются по принципу действия.

Специалисты на мышах исследовали механизм, которые участвует в избирательном подавлении пугающих воспоминаний. Химически синтезированное соединение KNT-127, подавляющее страх, ученые вводили грызунам, выявляя области мозга, которые отвечают за подавление страха.

Был исследован молекулярный механизм опосредованного KNT-127 подавления воспоминаний о страхе. KNT-127 вводили мышам в определенные части мозга. В этот момент были выявлены области, участвующие в подавлении страха посредством активации дельта-рецепторов.

В иттоге условная реакция страха у мышей, которым вводили KNT-127, существенно уменьшилась.

Ученые уверены, что их открытие будет важно для нейробиологии и поможет в создании новых средств лечения связанных с пугающими воспоминаниями расстройств.

Психология,
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