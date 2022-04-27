Как вести себя после ссоры с начальником

Психолог Юлия Хадарцева посоветовала, что при возникновении ссоры с начальником, нужно, прежде всего, воздержаться от импульсивных поступков. Таких как, написание заявления об увольнении, а еще нужно вести себя в рамках делового этикета, сообщает News.ru.
«Первое, чему необходимо научиться в профессиональных рамках, — это уважать и прислушиваться к руководителю. Важно поработать с собой и понять, что этот человек дает вам возможность к развитию и росту»,
- сказала Хадарцева.
Кроме того, психолог сообщила, что не следует игнорировать конфликт, а о произошедшей ситуации нужно поговорить с руководством.
По данным сервиса Superjob, больше всего раздражает россиян в коллегах распространение сплетен и пустые разговоры.