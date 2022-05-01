Почему увлеченность работой может иметь негативный эффект

Часто можно услышать совет: если работа не приносит удовольствия, возможно, пора ее сменить. Было бы желание. Но оказывается, увлеченность работой тоже приносит мало хорошего. Почему? «Рамблер» разбирался вместе с Вероникой Сысоевой, врачом-психиатром и кандидатом медицинских наук.

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Страсть по отношению к работе может быть гармоничной и дисгармоничной. В первом случае человек наслаждается тем, что делает, но умеет элементарно «вовремя останавливаться». То есть работа не сильно вмешивается в остальные сферы его жизни. Как понять, много ли времени вы уделяете своей профессии ?

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Чтобы понять, много ли мы времени уделяем работе, нужно открыть колесо баланса. Смотрим каждый из секторов: хобби, финансовое состояние, здоровье, любовь, развитие, семья, друзья и работа. Обычно по колесу баланса предлагается заполнять, насколько вас устраивает тот или иной сектор нашей жизни. Но в этом случае можно посмотреть, насколько каждый сектор заполняет нашу жизнь, то есть понять, сколько времени, сколько ресурса мы отдаем этому сектору. Если у нас, например, работа заполнена процентов на 90, а при этом другие сектора заполнены на 5-10-15 процентов, становится понятно, что все силы мы отдаем работе. Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Трудоголиками становятся те, кто не умеет контролировать свои отношения с работой. Для них профессия и связанные с ней факторы — продвижение по карьерной лестнице, рост дохода — занимают центральное место в жизни.

По мнению Вероники Сысоевой, трудоголизм укореняется в характере из-за ограничивающих убеждений.

Ограничивающие убеждения берутся, конечно же, из семьи и воспитания, а также из социума. Например, бывает, руководители организаций говорят сотрудникам, что главное в этой жизни — работа. И если человек в начале своей карьеры попал именно в такую организацию с таким руководителем, то здесь вольно-невольно формируется убеждение „жизнь — это работа“. А все остальные сферы жизни „задвигаются“. Важно обратить внимание, что может быть убеждение вроде „работа — это моя самореализация, мой успех“. Но по факту мы понимаем, что это ложные, ограничивающие убеждения. Когда у нас есть только работа, мы становимся зависимыми. Потерял работу — у тебя больше ничего нет. Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Стоит также отметить, что люди с навязчивой страстью к работе редко бывают удовлетворены результатами, какими бы успешными они ни были на фоне других. То есть их самооценка не растет.

Также трудоголизм может легко привести к физическому и эмоциональному истощению, ощущению беспомощности — то есть, к выгоранию.

Немецкие ученые провели исследование, в результате которого они выявили закономерность: люди-экстраверты, обладающие открытостью, добросовестностью, доброжелательностью и склонные к невротизму (т .е .перепадам настроения, тревожности и раздражительности), чаще всего становятся заложниками своей профессии. Однако это не приговор.

Авторы исследования привели пример: если испытуемый соглашался с утверждением «я легко расстраиваюсь» или «я тревожусь о многих вещах одновременно», то он оказывался более уязвим к выгоранию, если работал адвокатом, фандрайзером (привлекал финансирование для НКО) или брокером. Но когда этот же человек выбирал профессию стоматолога, инженера, медсестры, хирурга или социального работника, то он с меньшей вероятностью становился одержимым своим трудом.