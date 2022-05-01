Почему увлеченность работой может иметь негативный эффект

Часто можно услышать совет: если работа не приносит удовольствия, возможно, пора ее сменить. Было бы желание. Но оказывается, увлеченность работой тоже приносит мало хорошего. Почему? «Рамблер» разбирался вместе с Вероникой Сысоевой, врачом-психиатром и кандидатом медицинских наук.
Страсть по отношению к работе может быть гармоничной и дисгармоничной. В первом случае человек наслаждается тем, что делает, но умеет элементарно «вовремя останавливаться». То есть работа не сильно вмешивается в остальные сферы его жизни. Как понять, много ли времени вы уделяете своей профессии ?
Трудоголиками становятся те, кто не умеет контролировать свои отношения с работой. Для них профессия и связанные с ней факторы — продвижение по карьерной лестнице, рост дохода — занимают центральное место в жизни.
По мнению Вероники Сысоевой, трудоголизм укореняется в характере из-за ограничивающих убеждений.
Стоит также отметить, что люди с навязчивой страстью к работе редко бывают удовлетворены результатами, какими бы успешными они ни были на фоне других. То есть их самооценка не растет.
Также трудоголизм может легко привести к физическому и эмоциональному истощению, ощущению беспомощности — то есть, к выгоранию.
Немецкие ученые провели исследование, в результате которого они выявили закономерность: люди-экстраверты, обладающие открытостью, добросовестностью, доброжелательностью и склонные к невротизму (т .е .перепадам настроения, тревожности и раздражительности), чаще всего становятся заложниками своей профессии. Однако это не приговор.
Авторы исследования привели пример: если испытуемый соглашался с утверждением «я легко расстраиваюсь» или «я тревожусь о многих вещах одновременно», то он оказывался более уязвим к выгоранию, если работал адвокатом, фандрайзером (привлекал финансирование для НКО) или брокером. Но когда этот же человек выбирал профессию стоматолога, инженера, медсестры, хирурга или социального работника, то он с меньшей вероятностью становился одержимым своим трудом.
Другими словами, для людей, обладающих пятью перечисленными выше качествами, истинно важно выбрать подходящее поприще. Это позволит им прожить счастливую насыщенную жизнь, в которой найдется место не только для ударного труда.