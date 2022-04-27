Как надежно вычислить лжеца по языку тела

Большинство людей, с которыми вы говорили сегодня, почти наверняка не сказали вам правду. Мы просто не можем избежать лжецов: они преувеличивают, рассказывают невероятные истории, мистифицируют и идут на жертвы. Однако язык тела раскрывает их безошибочно.

Фото: Кадр из сериала "Обмани меня" Кадр из сериала "Обмани меня"

Согласно опросам, чаще всего лгут мужчины – в основном о своем росте, неверности, а также о доходах; женщины лгут о своем весе, возрасте или оргазмам. И хотя мы этого не замечаем, мы не менее десяти раз говорим о социальной лжи в день, а иногда и до 250.

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«Люди лгут, потому что хотят чего-то добиться. Они считают, что если не сообщать факт как есть, им будет легче. И, к сожалению, получатель часто готов просто принять ложь»,

— объясняет психолог Ян Урбан.

Роберт Фельдман из Массачусетского университета занимается изучением лжи более десяти лет. В одной из своих работ, например, он доказал, что большинство людей лгут даже во время простого десятиминутного разговора. Участникам эксперимента удавалось соврать до трех раз, причем обычно они даже не осознавали этого, пока исследователь не проигрывал им запись интервью.

Можно ли измерить ложь?

Мы прибегаем ко лжи, даже когда это нас напрягает: дыхание и сердцебиение учащаются, мы начинаем потеть, и у нас меняется голос. Только что упомянутый принцип использует детектор лжи, который сегодня является обычной частью полицейских расследований. Хотя результаты нельзя воспринимать как доказательство, они все же могут существенно помочь блюстителям закона.

«Полиграфист не показывает правду и ложь. Однако он выявляет изменение физических реакций, поэтому во время теста мы ищем нетипичные стрессовые реакции при задании вопроса»,

— говорит полиграфолог Владимир Резниченко. Помимо судмедэкспертов, ее услугами пользуются частные лица:

«Около восьмидесяти процентов моих клиентов — физические лица, решающие семейные споры».

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Если вы сомневаетесь в правдивости вашего окружения, вы узнаете кое-что и без полиграфа. В нормальных условиях живот движется при вдохе, в то время как, когда человек лжет, часто поднимаются и опускаются только грудная клетка и плечи.

«Ложь вызывает стресс, что выражается в том, что человек, о котором идет речь, бледнеет или краснеет. Во рту у него пересыхает, поэтому артикулировать он может хуже, чем когда-либо»,

— говорит Урбан.

Лжецы часто склоняют голову, отводят взгляд или горбятся — они просто неестественны. Они могут быть очень жесткими или даже чрезмерно активными, с выразительными жестами. То же самое касается движений глаз: они либо неестественно часто моргают, либо выбирают звезду.

«Если кто-то чувствует, что вы подозреваете его во лжи, он подсознательно защищает свою шею как уязвимую часть тела — например, дотрагивается до воротника рубашки или дергает его. Если ты задаешь вопрос обычному человеку, ему нужно подумать; но лжецы заранее знают, что хотят вам сказать. Вот почему они любят пытаться завалить вас различной информацией и не относящимися к делу подробностями»,