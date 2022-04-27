Названы способы сократить вред от негативных новостей

Психиатр призвал пользователей к самоконтролю, дисциплине и анализу получаемой информации. Он порекомендовал просматривать новости не чаще одного раза в день — утром или днем. Вечером это может отражаться на засыпании и качестве сна. Кроме того, по словам врача, необходимо выделить для себя норму — 15, 20, 30 минут в день — и придерживаться ее.