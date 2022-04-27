Названы способы сократить вред от негативных новостей

Соблюдение информационной гигиены и установление границ — основные способы сокращения вреда от прочтения негативных новостей. Об этом «Мосленте» рассказал врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Независимой наркологической гильдии, руководитель рабочей группы по реабилитации Координационного совета Общественной палаты РФ Руслан Исаев.
Специалист сообщил, что постоянный поток новостей захватывает человека и способствует медийной прокрастинации. Читатель перестает контролировать входящую информацию, что может привести к тревожности.
Психиатр призвал пользователей к самоконтролю, дисциплине и анализу получаемой информации. Он порекомендовал просматривать новости не чаще одного раза в день — утром или днем. Вечером это может отражаться на засыпании и качестве сна. Кроме того, по словам врача, необходимо выделить для себя норму — 15, 20, 30 минут в день — и придерживаться ее.
Эксперт также посоветовал переключаться на другой вид деятельности.
«Недавно видел статистику, что за последнее время возросло количество посещений фитнес-залов. Может, это как раз те люди, которые нашли для себя такой способ переключения»,
— сказал Исаев.