Психологи рассказали о способах борьбы со стрессом

Современная жизнь предъявляет к нам все более высокие требования: постоянный цейтнот, конкуренция, многозадачность как на работе, так и дома. В результате мы становимся раздражительными, склонными к эмоциональному выгоранию и апатии. Можно ли снизить последствия стресса либо вообще предотвратить это состояние, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Татьяна Комиссарова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так уж устроена человеческая жизнь, что с различными проблемами мы сталкиваемся чуть ли не ежедневно, потому стресс — неотъемлемая часть нашей действительности.

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"Чтобы не попасть в ловушку сложных переживаний и выдерживать эмоциональный накал, необходимо учиться распознавать симптомы стресса. Нужно выяснить, в чем заключаются ваши личные стрессоры. Далее необходимо сформировать собственную стратегию преодоления: разделить внешние — конкретные — и внутренние, так сказать, абстрактные стрессоры",

— обратила внимание специалист.

Психолог рекомендует не только выработать свой собственный стиль деятельности при стрессовых воздействиях, но и использовать релаксационные техники (медитацию, дыхательные практики), а также составить свой репертуар методов самопомощи и самоподдержки.

В борьбе со стрессом хорошей стратегией было бы его заблаговременное предупреждение. Для этого требуется узнать, подвержены ли вы ему в принципе. Как это сделать? Ответьте для себя на несколько вопросов.

Часто ли вы переедаете, много ли курите, хороший ли у вас сон? Спрашиваете ли себя, стоит ли жить? Чувствуете ли вы себя виноватым, когда дома бездельничаете: отдыхаете, смотрите телевизор? Считаете, что ведете малопродуктивный образ жизни? Предстоящие перемены в жизни кажутся труднопреодолимым препятствием? Вы — пессимист? Утратили ли вы контроль над своей жизнью? При конфликтах испытываете состояние напряжения? Если результат вашей работы отрицательный, ощущаете безнадежность? Защищаете свою точку зрения? Считаете ли причиной отсутствия успеха какие-то обстоятельства или других людей? Часто ли вас посещает плохое настроение?

Чем большее число ответов содержит положительное утверждение (да), тем внимательнее следует отнестись к себе и своему здоровью.

"Стресс сильнее сказывается на людях, у которых есть личностные проблемы: конфликты на работе, семейные сложности, душевная травма, стойкое чувство тревоги, депрессия. Очень часто стресс делает такие проблемы очевидными, потому ни в коем случае нельзя игнорировать это обстоятельство. Помните, что вы можете стать примером для окружающих в преодолении своего напряженного эмоционального переживания, выдерживании внешних нагрузок и требований, предъявляемых миром и обществом. Старайтесь заботиться о своем состоянии и тем самым проявлять заботу о своих близких, показывая, что вы не безоружны и можете противостоять невзгодам",

— рекомендовала психолог.