Психолог дала совет, как справиться с тревожностью

"Нужно ставить себе простые и обозримые задачи. Это будет первая ступенька. Например, на вечеринке завести разговор с тремя незнакомыми людьми, чтобы беседа продлилась не меньше двух минут. В голове можно проиграть этот сценарий и понять, какой исход может быть. Можно даже нарисовать так называемую лестницу страхов, определить, чего вы боитесь и со стороны посмотреть на реальность своих опасений. Даже само представление пугает многих, а вы должны погрузиться в ситуацию и попытаться прочувствоать и понять, что будет дальше. Всегда мы выясняем, что даже если реализуется самый страшный сценарий, мы не исчезнем, и ничего с нами не произойдет. Нужно довести ситуацию до максимума, чтобы понять, что ничего трагичного не произойдет",