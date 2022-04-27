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2 часа назад

Психолог дала совет, как справиться с тревожностью

Вечерняя Москва

Клинический психолог, кандидат психологических наук Полина Тур рассказала о том, как побороть тревожность.

Психолог дала совет, как справиться с тревожностью
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Нужно ставить себе простые и обозримые задачи. Это будет первая ступенька. Например, на вечеринке завести разговор с тремя незнакомыми людьми, чтобы беседа продлилась не меньше двух минут. В голове можно проиграть этот сценарий и понять, какой исход может быть. Можно даже нарисовать так называемую лестницу страхов, определить, чего вы боитесь и со стороны посмотреть на реальность своих опасений. Даже само представление пугает многих, а вы должны погрузиться в ситуацию и попытаться прочувствоать и понять, что будет дальше. Всегда мы выясняем, что даже если реализуется самый страшный сценарий, мы не исчезнем, и ничего с нами не произойдет. Нужно довести ситуацию до максимума, чтобы понять, что ничего трагичного не произойдет",

— сказала Полина Тур в интервью для YouTube-канала RTVI.

По ее словам, самое легкое проявление тревожности — это застенчивость, а самое тяжелое — социофобия. Жизнь людей с социофобией затруднена, они не могут себя реализовать ни в одной из сфер, так как чувство тревоги при публичном самопредъявлении очень высоко, и люди начинают избегать контактов.

"Застенчивость — это тенденция испытывать тревогу и смущение при взаимодействии с обществом, но это никак не портит обычную жизнь людей",

— объяснила эксперт.

О том, можно ли снизить последствия стресса или как вообще предотвратить это состояние, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Татьяна Комиссарова.

Психология,Татьяна Комиссарова,
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