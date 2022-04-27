Как легко наладить отношения со свекровью

Что делать, если в придачу к Прекрасному принцу вы получили злую ведьму? Попытаться ее расколдовать.

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Женщина, которая подарила миру вашего любимого мужа, может стать близким человеком, мудрой наставницей или конкуренткой, которая мешает нормально жить. Эта история стара, как мир: свекровь считает невестку глупой и жадной, невестка не понимает, почему мама ее мужа так бесцеремонно вторгается в жизнь молодой семьи и позволяет себе нелестные замечания.

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Иногда конфликт носит приглушенный характер — вежливые улыбки при редких встречах и полное игнорирование друг друга в остальное время, иногда ссора разгорается не на шутку, сопровождаясь взаимными оскорблениями, кознями и даже угрозами. Что сделать, чтобы найти общий язык с матерью супруга и не сойти с ума?

Психологи считают, что даже сложные отношения можно исправить, если правильно выстроить линию поведения.

Живите отдельно

Да, иногда это сложно, но сепарация от родителей необходима, если вы хотите выстроить гармоничные семейные отношения и не конфликтовать со свекровью. Бытовые ссоры возникают даже у тех членов семьи, которые связаны кровными узами, а ужиться со свекровью на одной кухне почти невозможно.

Не соревнуйтесь!

Даже если очень хочется сказать, что ваш борщ вкуснее, а хобби увлекательнее, постарайтесь промолчать. Невестка и свекровь — не конкурентки, им нечего делить, ведь любви мужчины хватит и на маму, и на супругу. Если в соревнование вас втягивают, обезоружьте свекровь, согласившись с ней.

«У меня в квартире чище!» — хвастается мама мужа. «Конечно! У вас очень уютный дом», — киваете вы. Конфликт исчерпан.

Оценивайте поступки

Даже если вам кажется, что свекровь — настоящее чудовище, постарайтесь не наклеивать на нее ярлыки. Судите о маме мужа по ее поступкам: может быть, она помогает вам сидеть с малышами или привозит бульон, когда вся семья болеет гриппом. Благодарите ее за это, хотя бы мысленно. Вскоре, станет заметно, что свекровь — вовсе не монстр, а женщина со сложным характером, которая точно желает лучшего и сыну, и его жене.

Придумайте ей занятие

Тотальный контроль за жизнью сына и его семьи часто возникает от того, что маме нечем заняться. Скучающая женщина находит себя в конфликте с невесткой, поэтому нужно помочь ей найти хобби. Пусть свекровь почувствует себя важной: для этого поручите ей большое семейное дело. Например, связать для вас плед до зимы, разобрать архив фото. А еще отвлеките от ваших дел приятными хлопотами. Вряд ли она откажется от абонемента в бассейн или набора для вышивания.

Не избегайте общения

Так или иначе, свекровь — часть вашей семьи, избегать ее постоянно не получится. А если общения нельзя оборвать, лучше выстроить для него свои правила. Звоните маме мужа не только 8 марта и на Новый год, но и без повода, хотя бы раз в месяц. Проявите заинтересованность: расспросите у свекрови о ее работе или путешествии. Мы все обожаем говорить о себе, а людей, которые проявляют к нам интерес, особенно ценим.

Старайтесь сопереживать