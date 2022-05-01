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1 час назад

Советы, которые помогут успешно пройти собеседование

Мира Маркина
Ольга Федотоваэксперт

Владеть навыками делового этикета полезно всем работающим людям, потому что деловой этикет – это про взаимодействие в рабочем коллективе. К тому же эти знания очень помогут вам на собеседовании или любой другой деловой встрече. Рамблер совместно с экспертом в области этикета расскажет вам, чего не стоит делать на собеседовании, а что - сыграет вам на руку.

Советы, которые помогут успешно пройти собеседование
Фото: pixabay.compixabay.com
Изучите дресс-код компании, в которой вы планируете работать. Оденьтесь на собеседование согласно этому дресс-коду, чтобы вас сразу воспринимали как «своего». К тому же это покажет работодателям, что вы с уважением относитесь к их правилам.
Ольга Федотова
Ольга ФедотоваЭксперт по этикету
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  • Не опаздывайте на собеседование. Опаздывая, вы проявляете неуважение и демонстрируете свою безответственность. Это непрофессионально.
  • Отключите телефон перед собеседованием – покажите будущему работодателю, насколько этот деловой разговор важен для вас, ведь мало кому будет приятно, если во время беседы партнеру придется отвлекаться на телефонный звонок.
Отвечайте только на поставленные вопросы и смотрите собеседнику в глаза. Не отвлекайтесь на несущественные подробности. Лишние сведения могут сыграть против вас.
Ольга Федотова
Ольга ФедотоваЭксперт по этикету
  • Говорите спокойно и вежливо, причем со всеми - и с рядовыми сотрудниками, и с руководством. Создайте свой положительный имидж на новом месте работы с первого же дня.
  • Входя в кабинет, здоровайтесь всегда первой.
При знакомстве, когда вас представили, не спешите подать руку, тот, кому вас представили, должен это сделать первым.
Ольга Федотова
Ольга ФедотоваЭксперт по этикету

Конечно, основным вашим преимуществом при приеме на работу будет ваш опыт работы и знание специальности, профессионализм и многие другие личностные качества, однако пренебрегать манерами и правилами приличия не стоит, а знание определенных деловых "секретов" только увеличит ваши шансы. Успехов!

Психология,Ольга Федотова,
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