Советы, которые помогут успешно пройти собеседование

Владеть навыками делового этикета полезно всем работающим людям, потому что деловой этикет – это про взаимодействие в рабочем коллективе. К тому же эти знания очень помогут вам на собеседовании или любой другой деловой встрече. Рамблер совместно с экспертом в области этикета расскажет вам, чего не стоит делать на собеседовании, а что - сыграет вам на руку.