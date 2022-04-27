Психолог назвала способ отказывать людям без чувства вины

Семейный психолог Евгения Канина рассказала, как отказывать людям, не испытывая при этом чувства вины. В интервью для Altapress она объяснила, почему бывает сложно сказать слово «нет» и назвала способ выработать такую привычку.

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Психолог советует для начала честно задать себе вопрос, почему отказать бывает сложно. Она считает, что на это могут быть серьезные психологические основания. «Зачастую за неумением говорить волшебное слово "нет" кроется желание быть для всех хорошим. Всем помочь, всех спасти. Дальше наступит чувство вины, жить с которым невыносимо», — объясняет Канина.

Если человек хочет научиться говорить «нет», то должен осознать, что любая причина для отказа с его стороны является уважительной. Главное, выделить и сформулировать ее для себя. Еще один совет, на который обращает внимание психолог, — это брать паузу после высказывания, особенно, если есть привычка сразу соглашаться на предложение. Это поможет научиться принимать взвешенные, обдуманные решения.

Как отмечает Канина, на первом этапе внедрения новой привычки в жизнь могут возникнуть трудности, так как окружающие не привыкли видеть в добром и безотказном человеке того, кто будет готов высказать свое мнение и отстаивать границы. «Поэтому учите, что люди имеют право удивиться вашему решению и даже высказать недовольство. Так же как и вы имеете право отказаться от всего, чего не хотите на самом деле», — заключила психолог.