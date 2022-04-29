Психолог научила способу «подружиться» с синдромом самозванца

Психолог Ольга Батуева научила людей с синдромом самозванца способу «подружиться» с неумением присваивать свои же достижения и заслуги. Ее советы приводит News.ru.

По словам Батуевой, чтобы не списывать успех на удачу или случайность, нужно составить план своих достижений начиная от детского сада, включая рефераты и оценки в школе и участие в соревнованиях.

«И так идти постепенно: детство, подростковый возраст, юношеский. В конце концов, если человек закончил институт, то у него уже есть способности к тому, чтобы учиться, например. Будет понимание, что он это делал сам, а никто другой», — рассказала Батуева.

Специалист порекомендовала смириться и с тем, что всего знать невозможно, а ошибки неизбежны, но это не делает человека неудачником.

Это может быть трудно из-за переизбытка критики, обращает внимание психолог.

«Когда у человека было много критики, ему тяжело идентифицировать себя со своими достижениями. У него ощущение чего-то недоделанного. Если совсем этот синдром мешает, то лучше сходить на одну консультацию с психологом, а лучше на несколько, чтобы поработать со своей уверенностью», — резюмировала Батуева.