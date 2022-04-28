Что должно сразу насторожить в поведении близкого человека

Психиатр-психотерапевт Гузелия Хуснуллина рассказала, на какие особенности в поведении близкого человека стоит обратить внимание, чтобы оказать ему своевременную помощь.

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Она отметила, что базовые знания о психических заболеваниях помогут как можно раньше заметить нарушения в поведении близкого и своевременно обратиться за помощью к специалистам.

"Одни из самых распространенных симптомов психических расстройств — это резкие колебания настроения, патологическое недоверие к близким, внезапная смена привычек",

— отметила она в комментарии РИАМО.

Стоит насторожиться если эмоции человека не соответствуют ситуации: он радуется чужому горю, пытается говорить с несуществующим собеседником, прислушивается к посторонним звукам.

Врач добавила, что нужно со всей серьезностью отнестись к жалобам, которые высказывает сам близкий. Человек может жаловаться на бессмысленность жизни, чувство тоски, одиночества, усталости.

При ментальных расстройствах часто наблюдаются нарушения сна, ухудшение памяти и работоспособности. В этих случаях стоит обратиться за помощью к специалистам, чтобы они подобрали нужное лечение.