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3 часа назад

Врач перечислила самые распространенные симптомы психических расстройств

Вечерняя Москваиещё 1

Психиатр-психотерапевт Гузелия Хуснуллина рассказала, на какие особенности в поведении близкого человека стоит обратить внимание, чтобы оказать ему своевременную помощь.

Что должно сразу насторожить в поведении близкого человека
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что базовые знания о психических заболеваниях помогут как можно раньше заметить нарушения в поведении близкого и своевременно обратиться за помощью к специалистам.

"Одни из самых распространенных симптомов психических расстройств — это резкие колебания настроения, патологическое недоверие к близким, внезапная смена привычек",

— отметила она в комментарии РИАМО.

Стоит насторожиться если эмоции человека не соответствуют ситуации: он радуется чужому горю, пытается говорить с несуществующим собеседником, прислушивается к посторонним звукам.

Врач добавила, что нужно со всей серьезностью отнестись к жалобам, которые высказывает сам близкий. Человек может жаловаться на бессмысленность жизни, чувство тоски, одиночества, усталости.

При ментальных расстройствах часто наблюдаются нарушения сна, ухудшение памяти и работоспособности. В этих случаях стоит обратиться за помощью к специалистам, чтобы они подобрали нужное лечение.

Ранее клинический психолог, кандидат психологических наук Полина Тур рассказала о том, как побороть тревожность.

Психология,
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