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1 час назад

Психолог перечислила правила счастливых отношений

Мослента

Об этом «Мосленте» рассказала магистр клинической психологии, гештальт-терапевт, сертифицированный семейный психолог, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева.

Психолог перечислила правила счастливых отношений
Фото: МослентаМослента

«Одна из отличительных черт здоровых отношений — способность открыто общаться. Близкие должны иметь возможность говорить о своих чувствах и сопереживать друг другу», — отметила специалист.

Психолог добавила, что у людей в паре часто отличаются предпочтения, убеждения и ценности — это абсолютная норма. При этом, по ее словам, следует стремиться к преодолению разногласий экологичным способом.

«Часто пары, которые избегают конфликтов, рискуют столкнуться с усилением напряженности и неудовлетворенными потребностями. То, как пары реагируют на конфликт, важнее самого конфликта», — отметила собеседница.

Метелева перечислила и другие рекомендации, посоветовав партнерам доверять друг другу и не ревновать, так как запреты, подозрения и скандалы могут привести к чувству изоляции и симптомам депрессии или тревоги.

Психология,
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