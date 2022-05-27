Психолог перечислила правила счастливых отношений

«Одна из отличительных черт здоровых отношений — способность открыто общаться. Близкие должны иметь возможность говорить о своих чувствах и сопереживать друг другу», — отметила специалист.

Психолог добавила, что у людей в паре часто отличаются предпочтения, убеждения и ценности — это абсолютная норма. При этом, по ее словам, следует стремиться к преодолению разногласий экологичным способом.