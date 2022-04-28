Доказано, что одиночество мешает устроиться на работу

Чувство одиночества связано с более низким шансом устроиться на работу, выяснили психологи из Экстерского университета. Подробности они изложили в статье в журнале BMC Public Health.
Исследователи проанализировали ответы более 15 тыс. человек, опрошенных дважды с перерывом в несколько лет. Помимо основных демографических параметров (пол, возраст, образование, семейное положение и т.п.) участники сообщали также, насколько часто чувствуют себя одинокими.
Исследование подтвердило более ранние выводы: безработные люди чаще сталкиваются с одиночеством. Однако верным оказалось и обратное — тем, кто чувствовал себя одиноким, было сложнее устроиться на работу.
"Одиночеству следует уделять особое внимание при дополнительной поддержке со стороны работодателей и правительства для улучшения здоровья и благополучия. Наше исследование проводилось в основном до пандемии, однако мы подозреваем, что эта проблема может стать еще более актуальной, поскольку все больше людей работают дома и потенциально могут столкнуться с изоляцией",
— отметили авторы работы.
Результаты показывают, что одиночество и безработица идут рука об руку и могут образовать цикл, из которого человеку будет сложно выбраться, заключают исследователи. Они призывают к более глубокому изучению последствий одиночества для трудоспособного населения.