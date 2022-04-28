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3 часа назад

Психологи выяснили, что одиночество мешает устроиться на работу

Газета.Ru

Чувство одиночества связано с более низким шансом устроиться на работу, выяснили психологи из Экстерского университета. Подробности они изложили в статье в журнале BMC Public Health.

Доказано, что одиночество мешает устроиться на работу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали ответы более 15 тыс. человек, опрошенных дважды с перерывом в несколько лет. Помимо основных демографических параметров (пол, возраст, образование, семейное положение и т.п.) участники сообщали также, насколько часто чувствуют себя одинокими.

Исследование подтвердило более ранние выводы: безработные люди чаще сталкиваются с одиночеством. Однако верным оказалось и обратное — тем, кто чувствовал себя одиноким, было сложнее устроиться на работу.

"Одиночеству следует уделять особое внимание при дополнительной поддержке со стороны работодателей и правительства для улучшения здоровья и благополучия. Наше исследование проводилось в основном до пандемии, однако мы подозреваем, что эта проблема может стать еще более актуальной, поскольку все больше людей работают дома и потенциально могут столкнуться с изоляцией",

— отметили авторы работы.

Результаты показывают, что одиночество и безработица идут рука об руку и могут образовать цикл, из которого человеку будет сложно выбраться, заключают исследователи. Они призывают к более глубокому изучению последствий одиночества для трудоспособного населения.

Психология,
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