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1 час назад

Психолог назвала способ наладить здоровье и отношения с окружающими

Lenta.ru

Доктор Элли Чен из сообщества Highland Family Medicine рассказала, что забота об эмоциональном здоровье является важным компонентом правильного образа жизни и секретом комфортных отношений с окружающими. В интервью для RochesterFirst она назвала способ наладить психологическое здоровье и правильно заботиться о себе.

Психолог назвала способ наладить отношения с окружающими
Фото: UnsplashUnsplash

Как объясняет Чен, эмоциональное здоровье — это то, как мы относимся к себе и другим. По ее мнению, часто возникающие головные боли, проблемы с пищеварением, ощущение напряжения, стресса, повышение или понижение давления могут быть вызваны эмоциональным дисбалансом, который необходимо восстановить.

Кроме характерных физических последствий, отмечает врач, отсутствие эмоционального здоровья негативно сказывается на отношениях с другими людьми, дружеских и семейных.

Чен сообщает, что улучшить психологическое состояние возможно, следуя простым рекомендациям. Во-первых, она советует обратить внимание на сон.

«Иногда самый простой совет работает лучше всего. Убедитесь, что вы спите, по крайней мере, от семи до восьми часов в сутки», — отметила психолог.

Кроме того, доктор рекомендует следить за физической активностью и чаще выходить на прогулки.

«Убедитесь, чтобы вы выходите на улицу и тренируетесь. Официальная рекомендация — минимум по полчаса пять раз в неделю. Исследования показали, что отдых на природе помогает нам расслабиться», — сообщила Чен.

Она также упомянула о важности «разговорной терапии» для благоприятного эмоционального состояния. Она уверена, что беседа с кем-либо отвлечет от тревоги и снизит стресс. «Это может быть разговор с терапевтом, или вы можете просто найти кого-то, кому доверяете», — дополнила Чен. Молитва и медитация, по ее словам, тоже могут стать отличным инструментом для самоуспокоения и поддержания эмоционального здоровья.

Ранее психологи вычислили степень влияния детских травм на взрослую жизнь. Они объяснили, как негативный опыт связан с неумением принимать решения.

Психология,
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